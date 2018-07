Trump haalt uit naar Duitsland aan het begin van de Navo-top

Duitsland krijgt op de Navo-top opnieuw onder uit de zak van Donald Trump. Tijdens een ontbijt met secretaris-generaal Jens Stoltenberg besloot de Amerikaanse president tijdens de eerste minuten, die live worden uitgezonden, geen beleefdheden uit te wisselen maar een klaagzang over Berlijn af te steken.

Voor een deel betrof het de bekende kritiek dat Duitsland bij lange na geen twee procent van zijn economie aan defensie uitgeeft, zoals de richtlijn van het bondgenootschap voorschrijft. Maar dit keer richtte Trump zijn pijlen specifiek op de energiedeals tussen Duitsland en Rusland. Op de bodem van de Oostzee loopt tussen beide landen nu al de aardgaspijpleiding Nord Stream, en er zijn plannen om hier een tweede verbinding naast te leggen.

Volgens Trump toont Duitsland zich op deze manier een weinig loyaal lid van de Navo

Volgens Trump toont Duitsland zich op deze manier een weinig loyaal lid van het bondgenootschap. “We worden geacht jullie tegen Rusland te beschermen, maar jullie betalen miljarden dollars per jaar aan Rusland. Dat is erg ongepast.” De economische banden zouden Duitsland een ‘gevangene’ van Moskou maken. Hij deelde daarbij een sneer uit naar voormalig kanselier Gerhard Schröder, die nu banen heeft bij Nord Stream en bij het Russische oliebedrijf Rosneft.

In zijn woordkeuze richtte Trump zich met het woord ‘jullie’ ook tot de andere leden van de Navo. Vooral landen in Centraal- en Oost-Europa zijn tegen het geplande Nord Stream II. Zij vrezen dat Rusland hun aftakkingen van de gasleiding afsluit, zonder dat West-Europese bondgenoten de gevolgen voelen. Dat zou de Oost-Europeanen kwetsbaarder maken door chantage vanuit het Kremlin. De Poolse president Andrzej Duda riep bij aankomst in Brussel dan ook op de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen. Vanwege dezelfde strategische redenen als de Oost-Europeanen was Trumps voorganger Obama ook al tegen de uitbreiding van Nord Stream.

Duitse reactie De Duitse defensieminister Ursula von der Leyen verweerde zich later tegen de beschuldiging van Trump. Haar land is geen gevangene van de Russische politiek, maar heeft juist ‘veel problemen met Rusland’. Maar tegelijkertijd waarschuwt ze ervoor de band met het land helemaal door te snijden. We zullen het vandaag niet altijd met elkaar eens zijn, maar Duitsland doet veel voor de Navo Angela Merkel Kanselier Angela Merkel benadrukte later dat haar land toch echt een goed bondgenoot is. “We zullen het vandaag niet altijd met elkaar eens zijn, maar Duitsland doet veel voor de Navo. We zijn bijvoorbeeld actief in Afghanistan. Daarmee verdedigen we ook de Amerikaanse belangen.” Tegelijkertijd kunnen Europese landen opgelucht ademhalen als Trump zijn klachten op de top zelf beperkt tot defensiebestedingen en de relatie met Rusland. Als hij het podium aangrijpt om een discussie over handel te voeren, dan straalt het bondgenootschap namelijk grote onenigheid uit. Premier Mark Rutte zei bij binnenkomst dan ook dat Trump een ‘groot punt’ heeft met zijn klacht over te lage Europese defensiebestedingen. Tegelijkertijd wil Rutte niet dat de handelsdiscussie verknoopt raakt met veiligheidsbeleid. Ook Stoltenberg reageerde later op de dag ontspannen op de klachten van Trump. “Hij zegt het soms allemaal wat direct, en licht er dan een specifieke bondgenoot uit. Maar we zijn het eens over de kern van zijn boodschap, de lasten binnen het bondgenootschap zijn op dit moment niet eerlijk verdeeld.” De Noor voegde er als grap nog aan toe dat zijn ontbijt met Trump goed had gesmaakt, en dat ‘de Amerikanen ervoor hebben betaald'.

