Trump haalt opnieuw keihard uit naar media in memorabele persconferentie

Oorspronkelijk zou de persconferentie gaan over de benoeming van Alexander Acosta, een jurist die mogelijk minister van Werkgelegenheid wordt. Maar na een opsomming van zijn vaste standpunten, en het nieuws dat hij volgende week met een nieuw inreisverbod komt, raakte Trump bij de vragen van journalisten duidelijk geïrriteerd. Uiteindelijk koos hij een uur lang voor de aanval. Een overzicht van de bijzonderste momenten:

Nepnieuws

Maar liefst veertien keer nam Trump het woord ‘fake’ (nep) in de mond om de beweringen van de media te categoriseren. In tegenstelling wat de media beweren is er helemaal geen chaos in het Witte Huis, en heeft hij of zijn campagne nooit contact gehad met Rusland. Trump: “Ik zou zelf een goede verslaggever zijn. De krantenkoppen morgen zullen zijn dat ik tier en boos ben. Ik ben niet boos en tier niet. Ik heb het goed naar mijn zin.”

Ik ben niet boos en tier niet. Ik heb het goed naar mijn zin Trump

Bijzonder was ook wat hij over zijn opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn vertelde. Hij noemde wat Flynn deed (hij overlegde met de Russische ambassadeur – en ontkende dat gisteren overigens in een hoorzitting) ‘illegaal’, maar het nieuws dat daarover in de media kwam was nep. “Hij deed niets verkeerd. Het slechte was dat informatie hem aan andere mensen, aan jullie, werd gegeven.”

CNN, voorheen al genoemd als maker van ‘fake news’, maakt volgens de president nu ‘very fake news’. Gelukkig ziet Trump de media keren: “Het gaat de goede kant op. Dat wat illegaal is, dat wordt aangepakt. Zij die geheime informatie doorspelen.”