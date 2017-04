Trump haalt bakzeil over Noord-Korea

Het was een ongewone stap die veel vragen opriep: president Trump ging woensdagavond de voltallige Senaat toespreken over Noord-Korea. Zou hij nog een Moab, een bom van tien ton, afgooien - dit keer niet op Syrië maar op de ondergrondse kerninstallaties van Noord-Korea?

Maar de bijeenkomst liep met een sisser af. Het probleem is lastig, erkent het Witte Huis. Strengere sancties zijn aan de orde, de VS zoeken ‘een vreedzaam einde aan de kernwapens op het Koreaanse schiereiland’. We blijven bereid te onderhandelen voor dat doel, was de gezamenlijke verklaring van de ministers van buitenlandse zaken en defensie.

Waar komt hun vredelievendheid ineens vandaan? Eerst liet Trump een Amerikaanse vliegdekschip opstomen naar Korea, begonnen de VS met het installeren van raketafweerschild Thaad in Zuid-Korea en waren er militaire oefeningen met Japan en Zuid-Korea. Kortom, het leek een opbouw die een uitbarsting behoefde.

Crisisdiplomatie

De aanpak van Trump is een kopie van de strategie die Pyongyang al decennia succesvol hanteert: crisisdiplomatie. Het regime valt aan met een raketlancering of kernproef en dreigt - tot de rand van de afgrond in zicht komt. De bedoeling is doorgaans hulp of investeringen lospeuteren voor de altijd noodlijdende economie zodat het regime zijn bestaan kan rekken.

Nu staan er ineens twee blaffende honden tegenover elkaar en dat zorgt voor zenuwen. Bijvoorbeeld bij China dat elke dag tot kalmte maant. “Het probleem Noord-Korea moet worden afgehandeld”, zegt Trump. “Wil Trump een totale oorlog? Dat kan”, antwoordt Pyongyang, dat de-escaleren standaard aan de ander overlaat.

Dat Trump bakzeil haalt is pure winst voor Noord-Korea. Het slaagde er sinds lange tijd weer in op ieders agenda te komen en het nieuws te domineren. Bovendien kan dictator Kim Jong-un zijn onderdanen vertellen dat een Amerikaanse aanval elk moment kan plaatsvinden, zoals de Noord-Koreanen al vijftig jaar horen.

De strengere sancties waar Trump mee dreigt, zijn een lege huls. Die zijn er immers al jaren, zonder veel effect. Aziatische landen blijven met Noord-Korea handelen, China voorop. Pyongyang zal nooit vrijwillig zijn enige troef - kernwapens - opgeven.

Voor het eerst is er een benzinetekort in Pyongyang, waar sinds het aantreden van Kim jr. in 2011 meer auto’s en taxi’s rijden. Minder olie leveren is een optie die openlijk in China besproken is. Het gerucht gaat dat Peking dat nu doet. Een kilo (!) benzine kost ineens 1,30 euro, dubbel zoveel. Dat Peking de stekker eruit trekt, lijkt de enige oplossing voor het probleem Pyongyang. Maar of het zover komt? Het blijft koffiedik kijken.