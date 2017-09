Trump: Geen deal met Democraten over uitzetten illegale jongeren

De Republikeinse president had de leiders van de Democratische minderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, woensdagavond uitgenodigd voor een diner om over meerdere kwesties te praten. Na afloop lieten de democraten weten de afspraak te hebben gemaakt om samen te gaan werken aan wetgeving rondom migratie en betere grensbeveiliging.

Lees verder na de advertentie

Een van de belangrijkste agendapunten was Daca, het door de vorige president Obama ingevoerde programma dat migranten die als jonge kinderen samen met hun ouders illegaal de VS zijn binnengekomen, tegen uitzetting beschermt. Het gaat om zo’n 800.000 mensen zonder verblijfstatus die uitstel van deportatie kregen onder Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals).

In een tweet ontkende Trump vanochtend dat er een overeenkomst is gesloten. ‘Er is geen deal over Daca. Massale grensbeveiliging wordt pas afgesproken in ruil voor toestemming. Moet over gestemd worden’, aldus Trump, er kennelijk op doelend dat de Democraten akkoord moeten gaan met de bouw van de door hem gewenste muur in ruil voor een soepele regeling voor de illegale jonge migranten.

Dreamers Trump maakte eerder deze maand bekend dat hij van het Daca-programma af wil, met als gevolg dat deze honderdduizenden mensen met uitzetting worden bedreigd. Deze zogeheten ‘Dreamers’ - genoemd naar het ‘Dream’- wetsvoorstel dat in 2001 door een Democraat en een Republikein werd ingediend – hebben opleidingen genoten, werken en zijn volledig ingeburgerd. Daca en de grens­be­vei­li­ging zijn beide besproken, maar dat de muur wordt uitgezonderd is zeker niet over­een­ge­ko­men. Sarah Sanders, woordvoerder Witte Huis Trump heeft het Congres een half jaar de tijd gegeven om met een alternatieve regeling te komen. Tot die tijd hoeven deze jongeren niet te vrezen voor deportatie, probeerde Trump hen vorig week in een tweet gerust te stellen: ‘Voor iedereen (DACA) die zich zorgen maakt over zijn status gedurende de periode van zes maanden. Jullie hoeven nergens voor te vrezen. Geen actie’. In een gezamenlijke verklaring van Schumer en Pelosi na afloop van het gesprek met Trump, stelden zij: ‘We zijn overeengekomen om de bescherming van Daca snel in een wet vast te leggen, en een pakket maatregelen voor de grensbewaking op te stellen, uitgezonderd de muur, die acceptabel zijn voor beide kanten’. Tijdens een demonstratie in Los Angeles voeren betogers onder meer een bord mee met 'We zijn allemaal Dreamers'. © AFP In de bijzin zat meteen het venijn. De Democraten wensen op geen enkele wijze mee te werken aan het bouwen van een muur tussen Mexico en de VS, een van de belangrijkste stokpaardjes van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne. De Democraten hebben benadrukt dat zij nooit akkoord zullen gaan met de bouw van de muur, ook niet in ruil voor betere bescherming van de ‘Dreamers’. Het Witte Huis ontkende vannacht al dat de muur buiten de afspraken wordt gehouden. “Daca en de grensbeveiliging zijn beide besproken, maar dat de muur wordt uitgezonderd is zeker niet overeengekomen”, aldus woordvoerder Sarah Sanders. Tijdens het diner werd verder gesproken over belastinghervormingen, investeringen in infrastructuur en internationale handel.

'Chuck en Nancy' Trumps uitnodiging aan de leiders van de Democraten – die hij soms bij hun voornamen Chuck en Nancy noemt - is zijn jongste poging om de vergiftigde sfeer tussen beide partijen weg te nemen en te komen tot meer samenwerking. Trump hoopt zo iets van zijn plannen voor wetgeving op belangrijke onderwerpen te kunnen realiseren. Op zijn eigen partijleden kan hij lang niet altijd rekenen, want nogal wat Republikeinen zijn tegen uitzetting van de Dreamers, alsook tegen het bouwen van een muur. Het Amerikaanse persbureau AP vroeg het Witte Huis waarom ‘Chuck en Nancy’ wel waren uitgenodigd voor het diner, en ‘Mitch en Paul’ niet, in een verwijzing naar de Republikeinse leiders Mitch McConnell en Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Volgens Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders was dat niet nodig, omdat Trump zelf “als de leider van de Republikeinen aan tafel zat”. Ze gaf hoog op van Trumps pogingen om te komen tot meer tweepartijenoverleg. Trump heeft de afgelopen acht dagen meer gedaan voor het tweepartijenoverleg, dan Obama in acht jaar tijd, aldus Sanders.

Compromis De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan zei in een reactie op de uitkomst van het diner dat een compromis over de illegale jongeren volgens hem mogelijk is. “Ik geloof niet dat het in het landsbelang is om 800.000 jongeren uit te zetten naar landen waar ze vermoedelijk nooit meer geweest zijn sinds ze peuters waren, en waarvan ze de taal wellicht niet eens spreken”, aldus Ryan. “Tegelijkertijd denk ik dat we de oorzaken van dit probleem moeten aanpakken, namelijk dat we onze grenzen niet onder controle hebben en dat we onze wetten onvoldoende handhaven.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.