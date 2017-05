Trump geeft toe: ‘Rusland-gedoe’ was de reden voor het ontslag van Comey

Comey leidde het FBI-onderzoek naar de Russische hacks tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat onderzoek richt zich vooral op de vraag of personen uit het team van Trump op de hoogte waren, of misschien zelfs hebben meegewerkt aan die hacks.

Lees verder na de advertentie

De democraten zoeken gewoon een excuus voor hun verlies bij de verkiezingen Donald Trump tegen NBC

Maar afgelopen dinsdag werd Comey onverwacht aan de kant gezet door het Witte Huis. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC gaf Trump daar een niet te missen verklaring voor: het Rusland-onderzoek. Dat gaat recht in tegen de eerdere officiële verklaring van het Witte Huis, die het afhandelen van de Clinton-mails als reden gaf.

Verzonnen “Toen ik besloot hem maar gewoon te ontslaan zei ik tegen mezelf: 'Dit gedoe over Trump en Rusland is verzonnen'”, vertelde Trump tijdens het tv-interview. “De democraten zoeken gewoon een excuus voor hun verlies bij de verkiezingen, die ze in hun ogen hadden moeten winnen.” Daarmee sprak hij ook zijn eigen vice-president en woordvoerder Mike Pence tegen, die in eerste instantie nog beweerde dat Trump een advies van onderminister van justitie Rod Rosenstein had opgevolgd. Maar in het interview beweert Trump nu dat hij het op eigen houtje heeft gedaan. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een man met een protestbord tegen de Amerikaanse regering gisteren in Los Angeles. Het ontslag van Comey deed veel stof opwaaien onder de Amerikaanse bevolking. © AFP Voorafgaand aan zijn ontslag sprak Trump drie keer met Comey. Al die keren vroeg Trump of hij zelf onderzocht werd, en drie keer ontkende Comey dat. Eén ontmoeting, zo vertelt hij tegen NBC, was een etentje tussen beiden, waarin Comey de president ook vroeg naar zijn toekomst bij de FBI. “Hij wilde graag bij de FBI blijven. En ik zei dat ik erover na zou denken.”

Uitzonderlijk De uitspraken van Trump zullen ongetwijfeld opnieuw stof doen opwaaien. Sinds Comey’s ontslag wordt gespeculeerd dat dit helemaal niks te maken had met de gelekte mails van Hillary Clinton, maar alles met zijn Rusland-onderzoek. De FBI laat zich in ieder geval niet van de wijs brengen door het ontslag van hun directeur, verzekerde zijn plaatsvervanger Andrew McCabe gisteren. Het onderzoek gaat volgens hem gewoon verder. Hij deed ook de toezegging dat hij het Witte Huis niets zou vertellen over de voortgang van het onderzoek. Ik zie het niet als be­lan­gen­ver­stren­ge­ling en de vele rechts­ge­leer­den die we daarover spraken ook niet Sarah Huckabee Sanders, woordvoerder Witte Huis Dat Trump meerdere keren heeft gevraagd of hij zelf onderzocht werd is wettelijk gezien niet strafbaar, maar wel uiterst uitzonderlijk. Een oud-woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van justitie, Matthew Miller, noemde zijn vraag tegenover MSNBC zelfs ‘ongepast’. “Het zou bovendien tegen de regels van het ministerie zijn om die vraag te beantwoorden”, aldus Miller. Het Witte Huis houdt vol dat er niets mis is met de vragen van Trump aan Comey. “Ik geloof niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan”, zei woordvoerder van het Witte Huis Sarah Huckabee Sanders gisteren tijdens een reguliere persconferentie van het Witte Huis. “Ik zie het niet als belangenverstrengeling en de vele rechtsgeleerden die we daar de afgelopen uren over hebben gesproken ook niet”.

'Comey mag niks lekken' Trump zelf is ook nog niet klaar met de kwestie. Via zijn persoonlijke Twitteraccount waarschuwt hij de oud-FBI directeur vandaag dat hij geen informatie uit hun gesprekken mag delen met de media. "Meneer Comey kan maar beter hopen dat er geen 'tapes' zijn van onze gesprekken voordat hij het in zijn hoofd haalt die te lekken naar de media", schrijft hij. Ook probeerde Trump te verklaren waarom zijn uitspraken in het NBC-interview verschillen van eerdere verklaringen van het Witte Huis. "Als een drukbezette president die met veel verschillende dingen bezig is, is het onmogelijk dat mijn plaatsvervangers met perfecte nauwkeurigheid spreken", schrijft hij. "Misschien is de beste oplossing nog om alle toekomstige persconferenties af te schaffen en geschreven verklaringen uit te delen om nauwkeuriger te zijn?" Sinds zijn ontslag afgelopen dinsdag haalt Donalt Trump flink uit naar Comey. Eerder noemde hij de oud- FBI directeur al een 'aandachtstrekker' en een 'uitslover'. Lees ook: Wie is wie in het onderzoek naar de banden tussen team Trump en Rusland? Lees ook: Het ontslag van FBI-directeur Comey verliep geheel op Trumpeske wijze

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.