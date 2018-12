Trump geeft China respijt, voorlopig

Het Amerikaanse handelsbeleid onder president Trump kent drie varianten: het instellen van nieuwe importtarieven, het dreigen ermee, of het sluiten van een tijdelijke ‘wapenstilstand’. Dat laatste sluit het eerste nooit uit. Maar handelsbelemmeringen opheffen behoort niet tot Trumps repertoire.

Dit weekeinde sloot Trump weer eens een wapenstilstand, nu met zijn Chinese collega Xi Jinping. Zij dineerden zaterdagavond in de marge van de G20-top in Buenos Aires.

Wat ze aten, weten we: gegrilde lendebiefstuk met rode ui, geitenricotta en dadels. Maar wat ze precies hebben afgesproken, daarover klonken vanuit Washington en Peking verschillende geluiden. Belangrijkste resultaat is dat de kou voorlopig uit de lucht is. Trump had eerder gedreigd de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese producten per 1 januari te verhogen van 10 naar 25 procent. Die verhoging is nu van de baan. De komende drie maanden – althans, die periode werd door de VS genoemd, niet door China – moeten de grootste pijnpunten op handelsgebied worden uitgepraat. Als dat overleg niet naar Washingtons zin verloopt, komt die verhoging van 10 naar 25 procent er volgend jaar alsnog.

Gewichtig

Van alle topontmoetingen die Trump dit jaar had (met Kim Jong-un in Singapore, met Vladimir Poetin in Helsinki, met Jean-Claude Juncker in Washington) was het Argentijnse etentje met Xi verreweg de gewichtigste, uitgedrukt in belang voor de wereldeconomie. Het Internationaal Monetair Fonds raamt dat die met 0,75 procent zal krimpen als het Amerikaans-Chinese handelsconflict verder escaleert.

Tegen die achtergrond werd elke soort conflictbeheersing wereldwijd begroet. “Een ongelooflijke deal”, zei Trump in het vliegtuig terug naar huis. Volgens hem heeft Xi hem beloofd ‘een reusachtige hoeveelheid landbouw- en andere producten’ uit de VS te importeren.

Details daarover ontbreken, maar Trump is gevoelig voor zulke toezeggingen. Wat hem het meest stoort aan de handelsbetrekkingen met Peking is dat goedkope Chinese importproducten de Amerikaanse industrie kapot zouden maken, terwijl China veel minder importeert uit de VS en aan die import bovendien allerlei voorwaarden stelt.