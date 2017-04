Trump gaat Sisi geen lastige vragen stellen over mensenrechten

Sterker, voormalig legerleider Sisi kreeg nog voor hij in Amerika landde pluimen toegestoken. Sisi, die zijn democratisch gekozen voorganger Mohammed Morsi liet opsluiten, heeft volgens een medewerker van president Trump “opgeroepen tot matiging van islamitische uitingen en startte gedurfde en historische economische hervormingen.”

Die opmerking kan Sisi in zijn zak steken. En hij is niet de enige Arabische leider die deze week een meevaller uit Washington incasseerde. Het regime in Bahrein, een Perzische Golfstaat met een grote Amerikaanse marinebasis, ontvangt binnenkort 19 gloednieuwe F-16 gevechtsvliegtuigen, zonder dat er kritische vragen worden gesteld over de mensenrechten in het land.

Schipperen Onder president Obama eiste Amerika nog dat Bahrein vooruitgang zou boeken op mensenrechtenvlak, voordat de toestellen overgedragen zouden worden. De soennitische regering van Bahrein onderdrukt volgens mensenrechtengroepen de grote sjiitische bevolkingsgroep in het land. In het Midden-Oosten moeten de VS altijd schipperen tussen de zorg om mensenrechten en democratie aan de ene kant, terwijl het juist zaken doet met autocratische leiders om de stabiliteit in de regio te behouden. Desondanks spraken Republikeinse en Democratische presidenten zich geregeld publiekelijk uit bij ernstige mensenrechtenschendingen in de regio. Hoewel Amerikaanse presidenten al decennia worstelen met dit dilemma, boekt Trump liever vooruitgang op andere dossiers, en wil hij niet te veel woorden vuil maken aan de mensenrechtenproblematiek. Dat valt slecht bij activisten. “Sisi uitnodigen voor een officieel bezoek aan Washington terwijl tienduizenden Egyptenaren in de cel wegrotten en marteling weer aan de orde van de dag is, is een vreemde manier om een stabiele strategische relatie te bouwen”, stelde Human Rights Watch in een reactie. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei vrijdag dat Trump de mensenrechtensituatie wel achter gesloten deuren zal aankaarten met Sisi. “Wij geloven dat dit de meest effectieve manier is om vooruitgang te boeken op deze thema’s en een gunstige uitkomst te bereiken.”

Moslimbroeders Een van de onderwerpen die bij de ontmoeting tussen Trump en Sisi op de agenda staat is de mogelijke aanduiding van de Moslim Broederschap (MB) als terroristische organisatie. De MB is een islamistische sociale en politieke beweging met miljoenen leden in verschillende Arabische landen, die de staat willen herinrichten volgens islamitische regels. Het Egyptische leger en de regering van president Sisi zijn fel tegenstander van de Moslim Broederschap In Egypte zitten duizenden leden van de groep opgesloten, nadat het leger de democratisch gekozen president Morsi, lid van de Moslimbroeders, van de troon stootte en achter de tralies wierp. Morsi kwam juist aan de macht na enorme demonstraties in het land waarbij ook de Moslimbroeders een einde eisten aan dertig jaar heerschappij van Hosni Moebarak. Het Egyptische leger en de regering van president Sisi zijn fel tegenstander van de MB. Zij vinden de beweging ondermijnend voor de stabiliteit van het land. De Moslimbroeders zijn bijvoorbeeld kritisch over het vredesverdrag met Israël uit 1979 en de nauwe militaire betrekkingen met de Verenigde Staten.

