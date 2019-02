Trump en Kim zijn in Hanoi, maar nog niet bijeen

Donald Trump kwam dinsdagavond aan in Vietnam, Kim Jong-un was daar al de hele dag. Maar erg veel haast om elkaar te spreken lijken de Amerikaanse president en de leider van Noord-­Korea niet te hebben. Ze gaan vandaag pas laat met elkaar om de tafel, na een dag vol ontmoetingen met Vietnamese politici.

Kim en Trump lieten in de Vietnamese hoofdstad Hanoi nog niets los over hun verwachtingen van de topontmoeting. Die heeft ook een nogal beperkte opzet: na een korte ontmoeting van de twee leiders, met alleen tolken erbij, schuiven ze aan voor een diner. Daar nemen beide mannen twee assistenten mee.

Trump laat zijn minister van ­buitenlandse zaken Mike Pompeo mee­ëten en ook zijn tijdelijke stafchef Mick Mulvaney. Die laatste keuze is opvallend, want Mulvaney is geen vertrouweling van de president. Hij heeft zich voor zijn benoeming zeer negatief uitgelaten over Trump, die hiermee bovendien belangrijke assistenten passeert zoals zijn veiligheidsadviseur John Bolton.

Kim neemt in elk geval zijn rechterhand Kim Yong-chol mee. On­bekend is nog wie de derde plaats aan de Noord-Koreaanse kant gaat bezetten.

Verder praten Donderdag is er tijd om verder te praten voor de twee leiders. Maar het is nog niet bekend hoeveel tijd ze daar dan voor zullen nemen, of in welke samenstelling. Als Kim Jong-un na terugkeer naar Pyong­yang de goede afloop van de top wil vieren, of juist zijn verdriet wil verdrinken, wacht hem een teleurstellend nieuwtje. Want de Nederlandse douane heeft in de haven van Rotterdam beslag gelegd op 90.000 flessen wodka die voor Noord-Korea bestemd zouden zijn. Volgens de papieren ging de lading naar China, maar een woordvoerder meldt dat de douane informatie heeft gekregen die wijst op Pyongyang als eindbestemming. De Noord-Koreaanse elite weet zich te verzekeren van luxe-goederen, ook al vallen die onder internationale sancties tegen het regime. Intussen is een groot deel van de bevolking ondervoed.