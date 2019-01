Trump en Kim willen eind februari nieuwe top

Trump sprak vrijdag anderhalf uur met de Noord-Koreaanse afgezant Kim Yong-chol over de ontmanteling van kernwapens en over een volgende top. Hij zat vorig jaar juni in Singapore voor het eerst tegenover Kim Jong-un. Dat leidde tot wat afspraken en beloftes maar veel progressie is er sindsdien niet geboekt. Het uiteindelijke doel is volledige denuclearisatie, opheffing van de sancties en verregaande toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea op het Aziatische schiereiland.

Voordat Kim Yong-chol, voormalig hoofd van de geheime dienst in Pyongyang, aanschoof bij Trump voerde hij over dezelfde onderwerpen overleg met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Deze noemde het een “goede discussie”. De Amerikaanse zaakgelastigde voor Noord-Korea Stephen Biegun was daarbij ook aanwezig. Ze hebben geprobeerd het pad te effenen voor een vervolg op Singapore. Dat ging in november niet door.

Tegelijk met het bezoek in Washington werd in de media melding gemaakt van gesprekken op hoog diplomatiek niveau tussen de VS en Noord-Korea in Zweden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui kwam vrijdag aan in Stockholm. Biegun zal vermoedelijk zo snel mogelijk volgen. Gastvrouw is de Zweedse buitenlandminister Margot Wallström.

De dag ervoor voerde Kim Yong-chol in Peking gesprekken met het Chinese leiderschap. Ook dat bezoek zou in het teken hebben gestaan van deze tweede Amerikaans-Noord-Koreaanse top, waarvoor Vietnam wordt genoemd als locatie. Dat land onderhoudt goede betrekkingen met beide landen.