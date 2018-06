Trump en Kim Jong-un hebben een document getekend. Maar wat staat erin?

Praten was voor Trump niet voldoende; hij wilde de top afsluiten met harde afspraken over het verdere verloop van de onderhandelingen. "De wereld zal grote verandering zien", beloofde Trump na de ondertekening. Maar wat staat er in het document?

Kim kan dan wel zijn handtekening hebben gezet onder het document, tot grote veranderingen zal het niet leiden. Het draait allemaal om vier afspraken, maar de termen die daarin worden beschreven zijn vaag en moeilijk af te dwingen. Zo zullen de Verenigde Staten en Noord-Korea werken aan nieuwe relaties 'overeenkomstig de wensen van de volkeren van de twee landen voor vrede en welvaart'. De twee landen zullen ook toewerken naar een 'duurzame en stabiele vrede' op het Koreaanse schiereiland.

Een overwinning van Trump dus, zo lijkt het. Maar de bepaling zegt niets over de termijn waarin de nucleaire ontmanteling moet gebeuren.

Het derde punt is het belangrijkste: Noord-Korea gaat akkoord dat het zal werken aan een 'complete denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland'. In theorie betekent dit dat Noord-Korea akkoord gaat met nucleaire ontmanteling, zoals de VS aanvankelijk eisten.

Een overwinning van Trump dus, zo lijkt het. Maar de bepaling zegt niets over de termijn waarop de nucleaire ontmanteling moet plaatsvinden. De Noord-Koreanen zeggen al sinds de jaren negentig dat ze streven naar een Koreaans schiereiland zonder kernwapens. Als puntje bij paaltje komt, kan Kim wijzen naar Trumps voorganger Barack Obama, die in 2009 en in 2016 beloofde te zullen werken aan een ‘kernwapenvrije wereld’. Kim zou kunnen stellen dat hij akkoord gaat met nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland, als ook de VS hun eigen belofte nakomen.

Toch hebben de gesprekken wel iets concreets opgeleverd, namelijk het vierde punt: Amerika en Noord-Korea gaan elkaar helpen bij het vinden en het bergen van de slachtoffers van de Korea-oorlog (1950-1953).