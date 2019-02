Trump en Kim beginnen top in goede sfeer met biefstuk en garnalen

Voor het aan tafel gaan in Hanoi klonken Donald Trump en Kim Jong-un zeer optimistisch. De Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea zeiden dat ze goede resultaten verwachten van hun topontmoeting in de Vietnamese hoofdstad. Maar als er concrete resultaten worden geboekt, zal dat pas vandaag gebeuren.

Lees verder na de advertentie

Kim zei vertrouwen te hebben in ‘een uitstekend resultaat’. Trump prees de ‘geweldige relatie’ die de twee hebben, hij noemde Kim herhaaldelijk ‘mijn vriend’ en zei hoge verwachtingen te hebben van de economische kansen die Noord-Korea heeft. Op Twitter had hij die mogelijkheden al, met een modewoord in kapitalen, awesome genoemd.

Trump sloot niet uit dat de twee de vrede zullen tekenen. ‘We zullen zien’, zei hij. Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn officieel nog altijd met elkaar in oorlog. In 1953 werd de Koreaanse Oorlog afgesloten met een wapenstilstand, maar de vrede is nooit getekend. Langs de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, de gedemilitariseerde zone, bestaat sindsdien een gespannen situatie.

Symbolische betekenis Kenners van de Koreaanse situatie vragen zich af wat het tekenen van de vrede op dit moment zou voorstellen. Oorlogshandelingen zijn er al decennia niet meer geweest, maar de spanning kan zo weer oplopen. Zolang de toestand aan de grens niet genormaliseerd is, heeft een vredesverdrag vooral symbolische betekenis. “Noord-Korea is vandaag nog net zo’n gevaarlijke bedreiging als op de eerste dag van de regering-Trump”, schrijft Korea-expert Abraham Denmark in een analyse op de website van de denktank Wilson Center in Washington. “Een einde verklaren aan de Koreaanse Oorlog zou die werkelijkheid niet veranderen.” Een vredesverdrag zou bovendien een beloning zijn voor het Noord-­Koreaanse regime, terwijl dat nog weinig heeft gedaan aan ont­wapening. Eerdere Amerikaanse ­presidenten hebben een verdrag altijd gezien als een mogelijke uitkomst, die pas realiteit kan worden als Pyong­yang ­afstand doet van zijn kernwapens. Trump lijkt hierin minder rechtlijnig. Trump temperde bij aanvang van het diner de verwachtingen dat daar direct resultaten geboekt zouden worden Bij het diner, met garnalencocktail en gegrilde biefstuk met Koreaanse kimchi van peer, schoven ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en de stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney aan. Kim nam zijn rechterhand Kim Yong-chol en minister van buitenlandse zaken Ri Yong-ho mee. Trump temperde bij aanvang van het diner de verwachtingen dat daar direct resultaten geboekt zouden worden. “We hebben morgen nog een drukke dag”, zei de president. De mensenrechten bracht hij niet ter sprake, evenmin de armoede waarin de Noord-Koreanen nu leven. Het is niet bekend of hij dat wel deed tijdens het diner, dat anderhalf uur duurde. In juni vorig jaar ontmoetten de twee leiders elkaar voor het eerst, in Singapore. Daar legden zij mooie verklaringen af, maar harde afspraken werden niet gemaakt. Kim zei toen dat hij wil streven naar ‘denuclearisatie’ van het Koreaanse schiereiland. Maar dat betekent nog niet direct dat hij zelf zijn kernwapens opgeeft.

Lees ook: