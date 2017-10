Trump en Bannon brengen een Republikeinse burgeroorlog dichtbij

En dan vooral de Republikeinen. De kans is groot dat de ideologische spanningen binnen die partij tot uitbarsting komen in een regelrechte politieke burgeroorlog.

In het ene kamp zullen de traditionele Republikeinen te vinden zijn, die het steeds moeilijker vinden om met Trump en zijn populistische aanpak van het presidentschap te leven. Dat hielden ze tot nog toe voor zich, althans in het openbaar, maar inmiddels is er één senator die vindt dat hij niet langer kan zwijgen.

Kritiek hebben op Trump is gemakkelijk – de president draagt zelf het materiaal aan – maar ook gevaarlijk

Bob Corker, uit de staat Tennessee, speelde voor de verkiezingen het spel mee – hij zou zelfs bereid zijn geweest om als minister van buitenlandse zaken onder Trump te dienen – maar spaart de laatste weken president helemaal niet meer.

Verbruid Het eerste teken daarvan was zijn vernietigende vaststelling in augustus dat Trump niet de 'stabiliteit en competentie heeft laten zien om succesvol te zijn' – dat was na Trumps duidelijke tegenzin om neonazi's te veroordelen die met fakkels door Charlottesville liepen en 'Joden zullen ons niet vervangen' riepen. Sindsdien heeft Corker het bij Trump verbruid. Begin deze maand twitterde hij dat Corker hem had 'gesmeekt' hem officieel te steunen bij zijn strijd om herverkiezing volgend jaar; dat Trump dat geweigerd had en dat Corker er daarom maar van had afgezien zich nog een keer kandidaat te stellen voor de Senaat. Die gang van zaken wordt door Corker bij hoog en laag ontkend, en in zijn reactie roerde hij wat sarcasme door zijn afkeuring: hij vergeleek het Witte Huis met 'een dagopvang voor volwassenen' waar kennelijk op de dag dat Trump een wel heel onpresidentiële tweet liet, een personeelslid niet was komen opdagen om hem in het gareel te houden. De tekst gaat verder onder de tweet. Eén element van waarheid zat wel in Trumps Twitter-tirade: dat de senator zich volgend jaar inderdaad uit de politiek terugtrekt. En dat geeft hem kennelijk de moed zich zo oneerbiedig over Trump uit te laten. Want kritiek hebben op Trump is gemakkelijk – de president draagt zelf het materiaal aan – maar ook gevaarlijk. Luister maar hoe Steve Bannon, de baas van de ultrarechtse en invloedrijke website Breitbart, over Corker praat en diens collega's de wacht aanzegt. Als die twijfelaars hun angst overwinnen en zich bekendmaken, kunnen ze het presidentschap van Trump verlammen