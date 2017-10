Trump eist steun voor zijn muur in ruil voor bescherming van Dreamers

De Amerikaanse president wil af van het Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), een door Obama ingevoerd programma dat migranten die als jonge kinderen samen met hun ouders illegaal de VS zijn binnengekomen, tegen uitzetting beschermt. Onder het programma vallen ongeveer 700,000 jongeren – de zogeheten Dreamers.

Toch leek er drie weken geleden een akkoord tussen Trump en de Democratische oppositie over het lot van de Daca-jongeren, nadat een diner met de leiders van de Democratische minderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer. Die stelden na de dis dat ‘we zijn overeengekomen om de bescherming van Daca snel in een wet vast te leggen, en een pakket maatregelen voor de grensbewaking op te stellen, uitgezonderd de muur, die acceptabel zijn voor beide kanten’.

In dit voorstel wordt op geen enkele wijze een gepoogd om tot een compromis te komen Democraten Nancy Pelosi en Chuck Schumer

Daarop tweette Trump dat er geen sprake was van een akkoord – en met het ontvouwen van zijn plannen is duidelijk waarom. De muur met Mexico, een van zijn geruchtmakende campagnebeloftes, ligt nog pontificaal op de onderhandelingstafel. Daarmee zet hij de politieke verhoudingen wederom op scherp in Washington.