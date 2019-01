Trump een spion? FBI onderzocht het

De FBI beschouwde Donald Trump in 2017 als een potentieel gevaar voor de staatsveiligheid en begon een onderzoek naar zijn relatie met Rusland. Betrokkenen vertelden aan The New York Times dat er een officieel contra-spionage onderzoek begon nadat hij FBI-directeur James Comey had ontslagen.

Het was al bekend dat de FBI Trump vanwege dat ontslag verdacht van een misdrijf, te weten: het belemmeren van de rechtsgang. Onbekend was dat de politiedienst het voor mogelijk hield dat Trump een Russisch agent zou zijn, of op zijn minst onder grote invloed van Rusland stond.

Na het ontslag van Comey in mei 2017 en de grote politieke opschudding die dat veroorzaakte, werd door het ministerie van justitie een spe­ciaal aanklager aangesteld, Robert Mueller. In diens onderzoek, dat nog steeds loopt, zijn beide FBI-onderzoeken meegenomen. Of de invalshoek van de staatsveiligheid ook nu nog een rol speelt, is niet bekend.

Ongehoord

Een van Trumps advocaten, Rudy Giuliani, zei dat er onmogelijk iets kan zijn gebleken van een inbreuk op de nationale veiligheid, omdat er anders wel eerder iets mee zou zijn gedaan.

Een veiligheidsonderzoek naar een zittend president is een ongehoorde stap. De FBI besloot dat deze gerechtvaardigd was omdat het ontslag van Comey door de president­­ zelf in verband werd gebracht met onderzoek naar contacten van zijn ondergeschikten met Rusland, met name veiligheidsadviseur Michael Flynn. Later vertelde Trump aan de Russische minister van buitenlandse zaken en de Russische ambassadeur dat door het ontslag de relatie tussen de VS en Rusland was bevrijd van een grote druk.

Die uitspraken, gedaan in het Oval Office, waren naar de media gelekt. Sindsdien doet Trump veel moeite om zijn gesprekken met buitenlandse staatshoofden vertrouwelijk te houden en al helemaal die met Vladimir Poetin. De Washington Post onthulde dit weekeinde dat dit zelfs zo ver gaat dat adviseurs niet bij de gesprekken mogen zijn. In tenminste één geval werd de tolk verboden intern te rapporteren over wat er besproken was en werden diens aantekeningen in beslag genomen.

Functionarissen van het Witte Huis of van het ministerie van buitenlandse zaken zeiden anoniem tegen de krant dat van de gesprekken die Trump de laatste twee jaar onder vier ogen met Poetin heeft gehad (bij vijf gelegenheden) er in het geheel geen verslagen zijn. Om toch een idee te krijgen van het besprokene, nemen medewerkers zelfs hun toevlucht tot rapporten van de inlichtingendiensten over wat er in regeringskringen in Rusland wordt gerapporteerd.

Trump ontkende zaterdagavond in een interview met de hem goedgezinde tv-zender Fox News dat hij ongewoon geheimzinnig doet. Gevraagd of hij voor Rusland werkt, antwoordde hij: “Dat is het meest beledigende dat me ooit is gevraagd”.