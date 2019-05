Trump dreigt met de vernietiging van Iran, maar mogelijk is hij uit op nieuwe onderhandelingen

Terwijl Amerikaanse oorlogsschepen onderweg zijn richting de Perzische Golf, neemt de woordelijke oorlog tussen Amerika en Iran een gevaarlijke wending. President Donald Trump stuurde maandag, vlak voor het slapengaan, een tweet de wereld in: ‘Als Iran wil vechten, dan zal dit het officiële einde betekenen van Iran. Bedreig nooit opnieuw de Verenigde Staten!’

Lees verder na de advertentie

De aanleiding voor Trumps nachtelijke dreigement zou een (mislukte) aanval zijn op de Amerikaanse ambassade in Bagdad, een dag eerder. Bij de raketbeschieting zouden geen doden of gewonden zijn gevallen en ook de ambassade raakte niet beschadigd. Trump beschouwt de aanval in ieder geval als een die was gericht tegen Amerika. Washington verdenkt Iraaks-sjiitische milities, die bevriend zijn met Iran, achter de raketbeschieting te zitten. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan houdt Amerika Iran daarvoor verantwoordelijk. Maar tot nu toe ontkennen alle Iraakse milities iedere betrokkenheid bij de beschieting.

Millennia staan Iraniërs met een opgeheven hoofd, terwijl de agressors allemaal verdwenen. Probeer respect, het helpt! Javad Zarif, de Iraanse minister van buitenlandse zaken

De Iraniërs vatten Trumps dreigtweet op als een ‘genocidale schimpscheut’ en reageerden, zoals wel vaker, met een verwijzing naar de wereldgeschiedenis. De Iraanse buitenlandminister Javad Zarif vergeleek op Twitter de Amerikaanse president met Alexander de Grote en Djenghis Khan, twee veroveraars die er niet in slaagden om de Perzen (langdurig) te onderwerpen. “Millennia staan Iraniërs met een opgeheven hoofd, terwijl de agressors allemaal verdwenen”, aldus Zarif. Hij riep de Amerikanen op het over een andere boeg te gooien. “Probeer respect, het helpt!”

Dezelfde truc Hoewel de woorden van Trump weinig respectvol zijn tegenover Iran, lijkt hij toch rekening te houden met Teherans zorgen. Hij heeft het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln de opdracht gegeven naar de Perzische Golf te varen, maar toch blijft het net daarbuiten. Het oorlogschip bevindt zich momenteel in de Golf van Oman, waar de Amerikanen militaire oefeningen houden. Het Amerikaanse staatshoofd lijkt met Iran dezelfde truc te willen uithalen als eerder met Noord-Korea in 2017: eerst dreigen met oorlog, om het daarna over een diplomatieke boeg te gooien. In het geval van Pyongyang bediende Trump zich aanvankelijk van dezelfde oorlogsretoriek als tegen Teheran. Hij dreigde Noord-Korea met ‘vuur en woede’ en het land ‘volledig te vernietigen’ als het Amerika bleef bedreigen en hij stuurde een vliegdekschip (USS Carl Vinson) richting het Koreaanse Schiereiland. Toen de situatie dreigde uit te lopen op een oorlog, gaf Trump aan persoonlijk met de Noord-Koreaanse leider te willen onderhandelen over een nieuwe deal. On­der­han­de­lin­gen met de Amerikanen zullen onze ­problemen niet oplossen omdat zij in de eerste plaats leugenaars, onbetrouwbaar, sluw en verraderlijk zijn Ali Khamenei, de opperste leider van Iran

Reactie Khamenei Trump heeft ook gezegd dat hij graag met Iran wil praten over een nieuw nucleair akkoord. Het is de vraag of zijn strategie van escalatie zal werken. De opperste leider van Iran, Ali Khamenei, is niet geïnteresseerd in onderhandelingen met de Amerikanen. Het eenzijdig opzeggen van het nucleaire akkoord door Trump kwam voor hem niet als een verrassing, maar beschouwde hij vooral als een bevestiging van zijn gelijk. Hij wantrouwt van nature alle Amerikaanse presidenten, zo ook Trump. In november 2016 (een aantal dagen voor Trump tot president werd gekozen) zei hij nog: “Onderhandelingen met de Amerikanen zullen onze ­problemen niet oplossen omdat zij in de eerste plaats leugenaars, onbetrouwbaar, sluw en verraderlijk zijn”.

Lees ook: