Trump doet zijn best om de G7-top te laten floppen

De Amerikaanse president Donald Trump denkt er niet aan om het conflict met andere G7-landen te sussen. De Canadese premier Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron reageerden scherp op Trumps importheffingen. Voor Trump leek het een aansporing het vuurtje nog verder op te stoken. “Waarom hebben we een ontmoeting zonder Rusland erbij”, vroeg Trump zich vandaag af, voordat hij op het vliegtuig stapte naar de top in Canada. “Ze moeten Rusland laten terugkomen want we moeten Rusland aan de onderhandelingstafel hebben.” De G7-top in Canada lijkt daarmee al in een vroeg stadium uit te draaien op een flop.

Rusland werd in 2014 uit de G8 gegooid na de annexatie van de Krim en zijn steun voor separatisten in Oost-Oekraïne. Het voorstel van Trump kreeg weinig bijval. Onder meer de president van de Europese Commissie, Donald Tusk, zei dat het bij een G7 moest blijven en dat Trump een risico vormde voor de internationale wereldorde. Maar tegelijkertijd zei hij dat ‘het niet makkelijk’ is om langer ‘verbaasd te zijn door president Trump’.

De nieuwe premier van Italië Giuseppe Conte steunt Trump echter wel. ‘Rusland moet terugkeren naar de G8, in het belang van allen’, schreef hij vandaag op Twitter. Rusland zelf lijkt echter geen behoefte hebben aan een terugkeer. In een reactie op de opmerking van Trump liet Moskou weten ‘op een ander format’ gefocust te zijn.

Te laat De Amerikaanse president lijkt zelf ook het nut niet meer te zien van de G7. Hij liet eerder weten dat hij met zijn hoofd vooral bij de Noord-Korea-top zit. Vandaag verliet hij het Witte Huis een halfuur later dan gepland, liet zich daarna in alle rust vragen stellen over onder meer American Football, en stapte daarna pas op het vliegtuig richting de top in Canada. Daardoor verscheen hij 45 minuten te laat voor zijn afspraak met Macron, die later werd ingehaald. De top gaat zaterdag verder, maar de aanwezigen zullen het grotendeels zonder Trump moeten stellen. Hij zal spijbelen bij de besprekingen over klimaatverandering, schone energie en de bescherming van de oceaan. Er wordt ook niet verwacht dat de G7-top zal afsluiten met een gezamenlijke verklaring. Trump heeft slechts oog voor het conflict met zijn bondgenoten over de tarieven, waarbij vooral de Canadese premier Trudeau het moet ontgelden. ‘Canada berekent de VS een invoerheffing van 270 procent voor zuivelproducten! Dat hebben ze jullie niet vertelt, nietwaar? Niet eerlijk tegenover onze boeren!’ Maar een paar uur later stond hij toch glimlachend Trudeau en zijn vrouw Sophie Grégoire de hand te schudden.