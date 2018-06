Trump dicht zichzelf juridische onkwetsbaarheid toe

In een geheim memo dat zij in januari naar Mueller stuurden, betogen ze dat de Amerikaanse president de hoogste justitiële baas van het land is, waardoor hij onder meer niet gedagvaard of aangeklaagd kan worden. Ook kan hij uit de aard van de zaak de rechtsgang niet belemmeren: dat zou immers impliceren dat hij zichzelf tegenwerkt. Bovendien mag de president een federaal onderzoek zoals dat van Mueller op elk moment dat het hem uitkomt, stopzetten.

De argumenten van Trumps juridische adviseurs, die dit weekeinde via The New York Times uitlekten, zijn allemaal toepasbaar op Muellers onderzoek. Daarin kijkt die niet alleen of Moskou zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen, maar ook of het team van Trump daarbij heeft geholpen, en of Trump heeft geprobeerd het onderzoek zelf dwars te bomen - bijvoorbeeld door de vorige FBI-baas James Comey te ontslaan.

Trumps team is duidelijk van plan een dagvaarding op grond van zijn presidentiële status te negeren

Getuigen Over dat laatste wil Mueller Trump graag spreken, en beide partijen onderhandelen al een tijdje over de vraag of Trump zelf zal komen getuigen. Als de president weigert (en daar ziet het naar uit), zou Mueller hem in theorie kunnen dagvaarden. Maar nu is duidelijk dat Trumps team van plan is dat op grond van zijn presidentiële status te negeren. De hele zaak zou uiteindelijk kunnen uitdraaien op een lange rechtsgang die moet uitwijzen welke bevoegdheden een Amerikaanse president precies heeft. Dan zal misschien ook bepaald worden of een president de macht heeft om zichzelf gratie te verlenen, zoals het memo suggereert. Volgens oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, die onlangs aan Trumps juridisch team werd toegevoegd, heeft de president ‘waarschijnlijk’ die bevoegdheid (mocht het ooit zo ver komen dat hij veroordeeld wordt voor een misdrijf). Maar, zo erkende Giuliani ook, zichzelf gratie verlenen zou waarschijnlijk politiek onacceptabel zijn en uitlopen op een afzettingsprocedure. Dat is een politiek proces; aan vergaande juridische bevoegdheden heeft Trump in zo’n geval niets.