Trump bezwijkt onder de last van zijn ‘shutdown’

Dat vonden niet alleen zijn politieke tegenstanders, maar ook prominente opiniemakers uit zijn eigen achterban. De voorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer zei: “Hopelijk heeft de president zijn les geleerd.” Rechtse blogger Ann Coulter twitterde: “Goed nieuws voor George Herbert Walker Bush: per vandaag is hij niet meer de grootste slapjanus die ooit heeft gediend als president van de Verenigde Staten.”

Met de zegen van Trump stemden de Republikeinen in de Senaat vrijdag mee met de Democraten voor een begrotingswet die de negen getroffen ministeries financiert tot en met 15 februari. Het Huis van Afgevaardigden volgde snel daarna. De handtekening van de president eronder maakt dan de weg vrij voor zo’n 800.000 ambtenaren om weer betaald aan het werk te gaan.

Die 800.000, en de vele Amerikanen – een op de vijf, volgens de laatste peilingen – die persoonlijk hinder ondervonden van de ‘shutdown’, waren gijzelaars in een politiek conflict. En de gijzelnemers, zo vindt volgens diezelfde peilingen een kleine van de Amerikanen, zijn de Republikeinen.

Onvoldoende steun voor een muur

Dat is niet onlogisch: het is Trump die zijn kiezers een muur bij Mexico beloofde, en daarom vorig jaar zei, geen begroting te willen ondertekenen die daar geen geld voor beschikbaar zou stellen – 5,7 miljard dollar om precies te zijn. En al waren de Republikeinen in het Congres daar veel minder op gebrand, ze wilden hun president niet in de steek laten. Maar per saldo was er in het Congres vorig jaar al onvoldoende steun voor een muur. En met de verkiezingsoverwinning van de Democraten in november, die hen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaf, is die er minder dan ooit.

De partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar: Trump wilde absoluut kunnen beginnen met de bouw van zijn muur. De Democraten vonden die muur niet alleen geldverspilling, maar zelfs immoreel, een aantasting van het karakter van de VS als een land dat in principe nieuwkomers verwelkomt.

En ze hadden de feiten aan hun zijde: van de door Trump verafschuwde illegale immigranten komt een groot deel aanvankelijk met een visum de grens over, bij Mexico of een luchthaven heel ergens anders. En hoewel hij kan wijzen op vreselijke moorden die door illegale immigranten zijn gepleegd, is het misdaadpercentage onder die groep kleiner dan onder gewone Amerikanen.