Trump belooft de Britten een ‘geweldige deal’ na de brexit

“Demonstranten? Ik zag juist duizenden mensen langs de kant die me toejuichten. Dat er een anti-Trump-­demonstratie aan de gang was, is nepnieuws.” Je hoeft Sherlock Holmes niet in te huren om erachter te komen wie dit gezegd heeft. De Amerikaanse president liet zich op zijn bekende wijze gelden op een persconferentie met premier May op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië.

Want er stonden geen duizenden mensen langs de kant hem toe te juichen, verre van zelfs. Aan de andere kant bleef de massale tegendemonstratie – organisatoren hoopten op een toestroom van 250.000 mensen in het centrum van Londen – ook uit. Hooguit tienduizenden demonstranten trotseerden de Londense regen om hun ongenoegen te uiten over de pracht en praal waarmee de Amerikaanse president door de Britse regering werd ontvangen.

Racist Onder hen Labour-leider Jeremy Corbyn, die de menigte toesprak. Hij had maandagavond nog een uitnodiging afgeslagen om bij het staats­banket op Buckingham Palace aan te schuiven. De oppositieleider schilderde Trump af als racist en als iemand die het ambt van president niet waard is. Trump op zijn beurt weigerde vervolgens om Corbyn te ontvangen voor een gesprek. De Britten zijn een veel kleinere partij, dus het is maar de vraag hoe geweldig een akkoord met de VS uitpakt Het laat zien hoe dit staatsbezoek de Britse politiek splijt. Aan de ene kant waren er de openlijke ruzies tussen Trump en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, en de boycot door oppositieleden van het staatsbanket. Tegelijkertijd prees premier May de ‘speciale band’ die beide landen al tientallen jaren hebben. En veel van haar partijgenoten lieten weten het ongehoord te vinden hoe de oppositie de Amerikaanse president ‘schoffeerde’. Zeker in een week waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij D-Day, de grote geallieerde invasie in de Tweede Wereldoorlog, die precies 75 jaar geleden begon. Daarnaast schurken veel Conservatieven ook graag tegen Trump aan, omdat ze na de brexit een klinkend vrijhandelsakkoord willen met de Verenigde Staten. Een deal die symbool moet staan voor de nieuwe Britse rol in de wereld.

Alles op tafel Trump zei op de persconferentie dat er een ‘geweldige deal’ op de Britten ligt te wachten. Alleen voegde hij daar wel aan toe dat alles op tafel zal komen. Inclusief de export van chloorkippen bijvoorbeeld. Daarnaast is onderhandelen met Trump niet bepaald risicoloos. Volgens zijn ‘America first’-doctrine zal hij nooit een handelsakkoord toestaan, waarvan de ander beter zal worden dan hij. En aangezien de Britten in onderhandelingen met de Amerikanen altijd de veel kleinere en onderliggende partij zullen zijn, is het zeer de vraag hoe geweldig zo’n akkoord zal uitpakken voor de Britten. Dit alles is niet meer de zorg van premier May. In haar laatste week als partijleider was de persconferentie met Trump het laatste grote mediamoment. Trump prees haar, al is de afgelopen twee jaar wel gebleken dat beide leiders zelden op één lijn zaten.

Telefoontje Alle ogen waren daarom gericht op een ontmoeting tussen twee politici die elkaar veel beter lijken te liggen. Maar Boris Johnson, favoriet om May op te volgen, en Trump spraken uiteindelijk slechts telefonisch met elkaar. Wie wel op de thee kwam bij de president was Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, en in de ogen van Trump de ideale onderhandelaar om de brexit te regelen. Farage sprak na afloop van een goede ontmoeting. “De president gelooft in de brexit en geniet van zijn bezoek aan Londen”, tweette hij.