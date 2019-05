Trump: belasting ontwijken was voor ons een sport

De huidige president claimt dat laatste, na een onthulling van de New York Times dat hij tussen 1985 en 1994 in totaal 1,17 miljard dollar verlies opgaf bij de fiscus.

Lees verder na de advertentie

De krant vergeleek de belastingaangiftes, die ze via een geheime bron kreeg toegespeeld, met een geanonimiseerde database van belastingaangiftes en wist naar eigen zeggen zo hard te maken dat Donald Trump in die periode onvoorstelbare verliezen leed op zijn investeringen.

Trump ‘lijkt meer geld verloren te hebben dan welke andere indi­viduele belastingbetaler ook’, ­concludeert de krant. De New Yorkse tabloid Daily News was minder terughoudend. ‘Biggest ­Loser’, kopte die krant in chocoladeletters.

Trump zelf reageerde in de loop van de dag via Twitter, en erkende dat de aangiftes inderdaad van hem waren. Evengoed vond hij de berichtgeving onzin, want de verliezen waren vooral boekhoudkundige ‘non-monetaire’ afschrijvingen, waarmee je belasting kon vermijden. Elke ontwikkelaar van onroerend goed deed dat destijds, volgens de huidige president. ‘Het was een sport.’

De onthullingen zullen het voornemen van de Democraten in het Congres alleen maar sterker maken, om de meer recente belastingaangiftes van Trump boven water te krijgen. Trump wil die per se niet vrijgeven, terwijl die openheid voor zijn voorgangers routine was.

Lees ook: