Trump bedreigt Iran in harde woorden

Via zijn favoriete medium Twitter raadde Trump Iran zondagavond laat aan de VS ‘nooit of te nimmer’ te bedreigen. Anders zou dat land ‘lijden onder de gevolgen zoals weinigen in de geschiedenis geleden hebben’. De hele boodschap was in hoofdletters geschreven, op sociale media een teken van woede of grote opwinding.

Lees verder na de advertentie

Trump reageerde op zijn Iraanse collega Hassan Rouhani, die eerder op de dag zei: “Amerika moet goed begrijpen dat vrede met Iran de moeder van alle vrede is en oorlog met Iran de moeder van alle oorlogen.” Het officiële Iraanse persbureau Irna noemde Trumps uitbarsting ‘een passieve reactie’. De Iraanse politieke analist Seed Leilaz meldde via het Amerikaanse persbureau AP dat hij niet onder de indruk is. “Dit is de storm voor de stilte.”

Achterban opzwepen? Op sociale media reageerden veel Amerikanen wel geschrokken op Trumps woorden. Sommigen vroegen zich af of de president zojuist via Twitter een kernoorlog had aangekondigd. Anderen wezen erop dat hij na zijn vriendelijke woorden over de Russische president Vladimir Poetin nu van zich af wilde bijten, ook om zijn achterban op te zwepen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in het najaar. Veel experts maken een vergelijking met Trumps opstelling ten opzichte van Noord-Korea. Trump kondigde in mei van dit jaar aan dat de VS zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met Iran, dat zijn voorganger Barack Obama had ondertekend. In dat akkoord belooft Iran de ontwikkeling van kernwapens te staken, in ruil voor verzachting van economische sancties. De andere ondertekenaars - Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, China, Duitsland en de Europese Unie - willen vasthouden aan de afspraken.

'Krachtige opstelling' Veel experts maken een vergelijking met Trumps opstelling ten opzichte van Noord-Korea. Dat land en zijn leider Kim Jong-un kregen eerst de volle laag via Twitter en toespraken, totdat de Amerikaanse president toezegde Kim te willen ontmoeten. Sinds die ontmoeting , vorige maand in Singapore, kunnen de Noord-Koreanen op vriendelijke woorden rekenen. In dit scenario zou Trump ook aansturen op een ontmoeting met Rouhani. Volgens anderen is zo’n toenadering onwaarschijnlijk, onder meer omdat de Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, Israël en Saudi-Arabië, fel gekant zijn tegen Iran. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu prees gisteren Trumps ‘krachtige opstelling’.

Lees ook:

Donald Trump: een ontstellend zwakke leider Donald Trump ziet zichzelf als een sterk leider. Daar windt hij geen doekjes om. Een imago te creëren van sterk leiderschap lijkt zelfs het voornaamste doel van zijn presidentschap te zijn, schrijft Patrick van Schie, directeur van de TeldersStichting.