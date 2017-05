Trump-aanhangers vinden troost in samenzweringstheorieën

Ook wie de New York Times of de Washington Post mijdt als de pest, kon het niet ontgaan dat Trump de FBI-directeur had ontslagen, dat hij dat zelf in verband had gebracht met het onderzoek naar Russische hulp bij zijn verkiezing, en dat hij geheime informatie had gedeeld met hoog Russisch bezoek.

Lees verder na de advertentie

Maar al kunnen de rechtse media waar de Trump-aanhangers blind op varen het nieuws moeilijk negeren, tv-zenders als Fox News en websites als Breitbart.com doen wel hun best om dat in te bedden in het wereldbeeld van die groep. Het ontslag van Comey was terecht omdat de FBI-directeur zich onmogelijk had gemaakt. Dingen die Trump miszegd zou hebben, zijn geen probleem omdat hij als president mag zeggen wat hij wil. En vooral: er is ook zo veel ander nieuws, dat door de 'linkse' media wordt genegeerd.

Er zijn, als je even zoekt, heus ook wel goede dingen over het Amerika van Trump te melden – er even van afgezien natuurlijk of die ook aan hem te danken zijn.

Dat laatste verwijt is deels terecht. Wie naar CNN kijkt, of alleen de eerste paar artikelen leest op de voorpagina's of thuispagina's van de grote Amerikaanse kranten, zou kunnen denken dat er niets anders aan de hand is in het land dan het incompetente gespartel van een president en zijn medewerkers. Maar er komen elke maand weer een paar honderdduizend banen bij, het aantal immigranten dat illegaal de grens oversteekt daalt sterk. Er zijn, als je even zoekt, heus ook wel goede dingen over het Amerika van Trump te melden – er even van afgezien natuurlijk of die ook aan hem te danken zijn.

Lekker schandaal? Maar het mooiste zou het natuurlijk zijn als er een lekker schandaal te melden was over het andere kamp, waarmee vergeleken de dingen die Trump gedaan zou kunnen hebben, pekelzonden zijn. En even dachten de rechtse media dat gevonden te hebben: de moord op Seth Rich. Rich (27) werkte als data-analist op het Democratische partijbureau. Op 10 juli vorig jaar werd hij in de rug geschoten terwijl hij onderweg was naar zijn huis in Washington. Een dader is tot nu toe niet gevonden, volgens de politie lijkt het op een uit de hand gelopen, mislukte roofoverval. Maar je kunt vermoeden dat het anders zit. Had Rich misschien iets te maken met het lekken van emails van het partijbureau vorig jaar, die de suggestie wekten dat het personeel op de hand was van Hillary Clinton, ten koste van Bernie Sanders? Had iemand in de partij dat zo hoog opgenomen dat er een huurmoordenaar in de arm was genomen? De familie van Rich wijst elke betrokkenheid van hem bij de lekken af, en dreigt Wheeler nu met een rechtszaak. Het lijkt onwaarschijnlijk – als Rich al gelekt had, zou het weinig helpen, en erg riskant zijn, om daar zo'n misdaad over te plegen. Maar in rechtse kringen begon het idee toch opgeld te doen. Het aantrekkelijke ervan: als het Rich was, waren het niet de Russen. En kan Trump dus ook niet met hen onder een hoedje hebben gespeeld.

Stroomversnelling Na bijna een jaar kwam het verhaal de afgelopen weken in een stroomversnelling. Een rijke Texaanse zakenman bood de familie van Rich aan, een privé-detective voor hen te betalen. De familie nam het aanbod aan, maar sprak af dat die detective, Rod Wheeler, alleen met de politie en met hen mocht praten. Daar hield Wheeler, die behalve detective ook zo nu en dan commentator is voor tv-netwerk Fox, zich niet aan. Hij zocht de publiciteit, met het verhaal dat hij van iemand van de FBI had gehoord dat er inderdaad gelekte emails van de Democratische partij waren aangetroffen op de computer van Rich. Dat bleek al gauw onwaar. Wheeler moest toegeven dat hij helemaal geen bron had. Volgens hem had de tv-zender hem geïnstrueerd om dat allemaal te zeggen. De familie van Rich wijst elke betrokkenheid van hem bij de lekken af, en dreigt Wheeler nu met een rechtszaak als hij zich verder nog over de kwestie uitlaat. Einde van dat verhaal, zou je zeggen.

Witwasoperatie Maar wie op Twitter gaat kijken (hashtag #SethRich) vindt nog een heleboel mensen die er vast in geloven, en die de grondige verslaggeving van bijvoorbeeld de Washington Post een witwasoperatie vinden. En zij kunnen zich vastklampen aan een rijtje beroemdheden die dat ook zo zien. Fox-presentator Sean Hannity bijvoorbeeld, een trouwe supporter van Trump, gelooft er nog in. Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, wil niet zeggen of Rich een bron van hem was, maar heeft wel een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot het oplossen van de misdaad. De controversiële internet-ondernemer Kim Dotcom twitterde zaterdag vanuit Nieuw-Zeeland dat hij al heel lang op de hoogte is van de rol die Rich speelde, en dat hij dinsdag opening van zaken zal geven. Dat zijn dan mooi weer een paar dagen dat de Trump-aanhanger kan hopen dat zijn wereldbeeld toch klopt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.