Trage formatie zit oplossing voor begroting in de weg

Het grote struikelblok is de eis van de PvdA om in 2018 de salarissen van leerkrachten op de basisscholen te verhogen. De VVD wil dit liever niet in de begroting vastleggen, omdat de partij momenteel met D66, CDA en ChristenUnie onderhandelt over een regeerakkoord.

Omdat de PvdA dreigt de coalitie op te blazen, is de VVD bereid een oplossing te zoeken. Eenvoudig is dit niet. PvdA-leider Asscher wil naar verluidt 270 miljoen euro uittrekken voor de lerarensalarissen, een wens waar de VVD niet zomaar mee akkoord kan gaan.

Asscher zei gisteren: "Het is ingewikkelder dit keer, doordat je nog een andere tafel hebt dan alleen de onze." Hij doelt op de formatiebesprekingen waar de PvdA niet bij betrokken is.

Nog geen overenstemming

CDA, D66 en ChristenUnie moeten zich kunnen vinden in de oplossing die de VVD-PvdA-coalitie voor ogen heeft. Alle partijen willen graag iets doen voor de leerkrachten op basisscholen, maar CDA, D66 en CU staan niet te juichen bij het idee dat het demissionaire kabinet dit regelt. De formerende partijen vinden dat zij aan zet zijn.

Informateur Gerrit Zalm maakte gisteren bekend dat er aan de formatietafel nog geen overeenstemming is over de financiële paragraaf van het regeerakkoord. Van de formerende partijen wordt nu dus verwacht toezeggingen te doen aan het demissionaire kabinet, terwijl zij zelf nog geen helderheid hebben over de eigen financiële plannen. Het is daarom twijfelachtig of de door de PvdA gedroomde oplossing er komt.

Zalm bevestigde in zijn brief aan de Tweede Kamer formeel wat achter de schermen al enkele weken klinkt: een nieuw kabinet zal er niet voor Prinsjesdag zijn. Als de partijen het eens worden over de geplande uitgaven en inkomsten (lees: bezuinigingen), kan het Centraal Planbureau (CPB) het pakket doorrekenen. Uiteindelijk moeten de fracties van de partijen nog instemmen met een eventueel regeerakkoord. Ook het samenstellen van het kabinet door de formateur (Rutte) kost enige tijd. Het ligt voor de hand dat de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag dit jaar worden uitgesteld en straks samenvallen met het debat over de Regeringsverklaring.