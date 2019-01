Tot eind volgende week worden toevallig geen ‘gewortelde’ kinderen uitgezet

Staatssecretaris Harbers heeft woensdag laten weten dat er tot einde volgende week geen uitzettingen zijn van gezinnen met kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Niet omdat hij de uitzettingen heeft stilgelegd, maar “toevalligerwijs stonden er geen gedwongen terugkeren gepland”, aldus Harbers.

Door dat toeval is de druk enigszins van de ketel binnen de coalitie. Het overleg gaat donderdag achter gesloten deuren verder. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen verder over een soepeler kinderpardon in het algemeen, in te voeren later dit jaar. Ook Harbers schuift aan. Het overleg verloopt moeizaam. Sinds ook het CDA ‘om’ is over het kinderpardon, staan drie fracties binnen de coalitie tegenover de VVD, die niets voelt voor een soepeler kinderpardon.

Bezorgdheid In de Tweede Kamer was deze week grote bezorgdheid over nieuwe uitzettingen. Maandag is nog een gezin met drie in Nederland geboren kinderen van 8, 5 en 1 jaar uitgezet naar Armenië. Een meerderheid van de Kamer wenst een tijdelijke en officiële ‘uitzetstop’, om te voorkomen dat kinderen worden uitgezet die grote kans maken te mogen blijven als de regels worden versoepeld. Maar Harbers wil eerst tot juni een onderzoekscommissie naar het kinderpardon laten kijken. De staatssecretaris staat echter ook op dit punt onder grote druk van ChristenUnie, D66 en CDA. De drie regeringspartijen vinden dat het uitzetten nu al moet worden opgeschort, in elk geval voor de groep gezinnen die hun uitzetting nooit actief hebben tegengewerkt. Jesse Klaver van oppositiepartij GroenLinks reageerde woensdag verheugd dat er voorlopig geen uitzettingen zijn van in Nederland gewortelde kinderen. “Dit geeft de politiek een week om tot een permanente oplossing te komen.” Als de coalitie er niet uitkomt, wil de linkse oppositie via een stemming in de kamer een nieuwe koers afdwingen.

