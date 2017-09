Toekomstig kabinet zet de zaak op scherp

Het eerste succes is binnen. Het plan van het aanstaande kabinet voor het eigen risico in de zorg is met een speciale ‘noodwet’ door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Op één dag, en met een overgrote meerderheid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie regelden dat het eigen risico in de zorg volgend jaar niet stijgt, maar gelijk blijft, op 385 euro.

Lees verder na de advertentie

Tegenover een eendrachtig blok van de vier kan­di­daat-re­ge­rings­par­tij­en staat een boze Tweede Kamer

Maar tegen welke prijs? De discussie over het eigen risico is uitgelopen op een botsing tussen het aanstaande kabinet en de voltallige rest van de Kamer. Tegenover een eendrachtig blok van de vier kandidaat-regeringspartijen staat een boze Tweede Kamer, verenigd van SP tot SGP, die vindt dat het aanstaande kabinet niet luistert naar kritiek en wensen uit de samenleving. “Ik heb zelden meegemaakt dat voorstellen om een plan nog aan te passen, zo snel van tafel worden geveegd”, zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Noodwet Morrend gaven de andere partijen hun steun aan het gelijkblijven van het eigen risico. Niet omdat ze het ermee eens zijn, maar omdat ze het alternatief nog erger vinden. Zonder het ‘noodwetje’ gaat het eigen risico volgend jaar vanzelf stijgen, naar 400 euro. Alleen de partij Denk stemde uit protest ook tegen de noodwet zelf. De andere fracties in de Tweede Kamer willen dat het eigen risico fors daalt, of wordt afgeschaft. Omdat dit niet haalbaar lijkt, kwamen ze met een compromisvoorstel: het eigen risico blijft gelijk, zoals het aanstaande kabinet wil, maar dat mag niet leiden tot een hogere premie. De vier aanstaande regeringspartijen wezen het af. De verhoudingen tussen het komende kabinet en de rest van de Kamer zijn hiermee bij voorbaat op scherp gezet. De andere partijen hadden gerekend op meer begrip voor hun tegenvoorstellen, vanwege de ongebruikelijke situatie dat een komend kabinet vast iets wil regelen, terwijl de kabinetsformatie nog voortduurt. “De Tweede Kamer was juist constructief”, aldus SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. “Dit komende kabinet werkt met stoom en kokend water”, zei Leonie Sazias van 50Plus. “Het komende kabinet haalt een voorstelletje binnen maar zet onnodig de verhoudingen met de Kamer op het spel”, meende in de Eerste Kamer GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort.