Toekomst Duitse politiek ligt in handen van politicologiestudent Kevin Kühnert

Dit zijn de dagen van Kevin Kühnert. De 28-jarige politicologie-student uit Berlijn is nog maar drie maanden voorzitter van de Juso, de jongerenafdeling van de Duitse sociaal-democraten. Toch ligt het politieke lot van Angela Merkel, die maandag haar beoogde CDU-ministersploeg voorstelde, nu grotendeels in zijn handen. Een vierde kabinet-Merkel komt er pas als de SPD-leden er deze week ja tegen zeggen. En het hangt erom, de tegenstanders roeren zich flink.

Begin december werd Kühnert in een klap het gezicht van dat nee-kamp. Op een SPD-partijdag in Berlijn hield hij een opmerkelijk harde rede tegen nog vier jaar samenwerken met Merkel.

Hij stal de show: niemand kreeg zoveel applaus als hij, ook niet partijleider Martin Schulz, die bleekjes afstak bij de fulminerende Kühnert. "De vernieuwing van de SPD zal buiten een grote coalitie zijn. Of ze zal niet zijn", riep die. Er moet nog wat van de partij overblijven: "verdomme nog!"

Veel ophef om niets, maar het toont aan hoezeer Kühnert dezer dagen in de schijnwerpers staat. De man met de 'ronde babyface', schreef weekblad Focus, is 'Merkels grootste zorg'. Slaagt hij erin het nee-kamp te laten winnen, dan kunnen de gevolgen groot zijn: waarschijnlijk nieuwe verkiezingen en misschien wel het politieke einde van Merkel.

Vorige week was er opeens een rel rond Kühnert. 'Nieuwe lastercampagne bij de SPD!' kopte Bild Zeitung. Kühnert zou hulp van een Russische internettrol hebben gekregen om zijn tegenstanders binnen de SPD zwart te maken. Bild had 'brisante e-mails' van een anonieme bron gekregen. Later meldde het satirische tijdschrift Titanic dat het de boulevardkrant erin had geluisd.

Sindsdien is Kühnert niet weg te slaan uit de Duitse media. Van een onbekend jonkie groeide hij uit tot een landelijke politicus naar wie geluisterd wordt. De onvermoeibare Kühnert draafde op bij talrijke debatprogramma's en toerde door heel Duitsland om het verzet binnen de SPD aan te wakkeren. Overal zaten de zalen vol. Ongeveer 25.000 nieuwe leden kreeg de SPD, opmerkelijk veel in zo'n korte tijd. Waarschijnlijk vooral tegenstanders.

Lot van de coalitie

Dinsdag rondt Kühnert zijn campagnetournee af. Tot vrijdag kunnen de circa 463.000 SPD-leden nu per brief over het lot van de nieuwe coalitie beslissen. Voor Merkel is het de week van de waarheid, en ze heeft het niet zelf in handen.

Bij haar CDU is alles wel geregeld. De partijgedelegeerden stemden gisteren met grote meerderheid voor regeren met de SPD, in de peilingen staan de christen-democraten op 33 procent. Dat is in de geschiedenis van de partij weleens beter geweest, maar gelijk met de verkiezingsuitslag van september.

De SPD concurreert nu met de rechts-po­pu­lis­ti­sche Alternative für Deutschland om de tweede plaats in de Duitse politiek

Bij de SPD ligt dat anders. De partij is in de peilingen onder de 20 procent (die ze bij de verkiezingen haalde) geduikeld. De SPD concurreert nu met de rechts-populistische Alternative für Deutschland om de tweede plaats in de Duitse politiek, het verschil tussen hen schommelt tussen 2 en 5 procent in het voordeel van de sociaal-democraten.

Met die weinig opbeurende cijfers op zak moet het partijbestuur de leden nu voor een nieuwe samenwerking met Merkel zien warm te krijgen. Ook Andrea Nahles, beoogd opvolger van Martin Schulz als partijchef, toerde daarom de afgelopen dagen door het land. Zondag, als de uitslag verwacht wordt, zal blijken of de SPD-leden echt tegen hun partij bestuur in durven te gaan.