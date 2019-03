Toch een zetel voor DENK in Flevoland na definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen

In Zuid-Holland won de VVD de strijd om de laatste restzetel nipt van de PvdA. Nu komt de VVD daar op tien zetels en de PvdA hoorde eerst dat zij vijf zetels kregen, toen vier, daarna toch weer vijf. Uiteindelijk moest de PvdA genoegen nemen met vier zetels in de Staten van Zuid-Holland. In beide provincies werd Forum voor Democratie de grootste partij.

Lees verder na de advertentie

In de jongste provincie van ons land krijgt DENK dus één zetel. Ook in de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland heeft DENK één zetel weten te bemachtigen. De kiesraad maakte vandaag officieel de uitslag bekend op hun site.

Bekijk hieronder de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Lees ook: