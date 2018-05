Toch een regering in Italië: Lega en Vijfsterren starten door

De politieke crisis in Italië lijkt te zijn opgelost en nieuwe verkiezingen lijken te zijn afgewend. Want de Vijfsterrenbeweging en Lega staan op het punt om alsnog hun ‘regering van verandering’ te vormen.

Matteo Salvini, de leider van de nationalistische anti-immigratiepartij Lega, was vanochtend onverwacht naar Rome gevlogen om zich in een vergaderzaaltje op te sluiten met Luigi Di Maio van de linkse anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. Vanavond meldden Di Maio en Salvini dat ze hun nieuwe lijst met ministers af hadden. Een paar uur later ontving president Sergio Mattarella hoogleraar Giuseppe Conte (53): hij wordt naar verwachting de premier, net zoals hij dat vorige week ook leek te worden totdat de de formatie op zondag strandde.

“Na zo veel obstakels, aanvallen en bedreigingen zijn we er misschien nu eindelijk”, schreef Salvini op Facebook. Mattarella kondigde vanavond aan dat de nieuwe ministersploeg vrijdag zal worden beëdigd. De regering krijgt naar verwachting begin volgende week de zegen van het parlement. De jonge Vijfsterrenbeweging gaat dan voor het eerst landelijk regeren.

Afgelopen zondag struikelde de formatie nog over de eurosceptische econoom Paolo Savona, die minister van financiën moest worden, maar niet door de president werd geaccepteerd. Vanavond meldde nieuwszender Sky Italia dat Savona is verschoven naar het ministerie van Europese zaken en dat hoogleraar Giovanni Tria (69) op financiën terecht komt. Deze econoom heeft in tegenstelling tot Savona nooit aan een plan B voor het eventuele vertrek van Italië uit de eurozone gewerkt. Tria heeft wel kritiek op de fiscale regels van de EU en vindt, anders dan veel eurocraten, niet dat de euro onomkeerbaar is. Hij wordt door de Italiaanse media omschreven als ‘een gematigd man’.

Salvini wordt minister van binnenlandse zaken en Di Maio gaat het ministerie van werk en economische ontwikkeling leiden. De twee worden waarschijnlijk allebei vice-premier. Op buitenlandse zaken komt de pro-Europese Enzo Moavero Milanesi.

In de nieuwsuitzendingen en talkshows op tv ging het de afgelopen weken alleen maar over de ongekend diepe en lange politieke crisis, die voor grote onrust op de Europese beurzen zorgde. De meeste commentatoren zijn het erover eens dat Matteo Salvini het politieke spel stukken beter heeft gespeeld dan Di Maio.

Salvini (45) is dan ook een ervaren politiek dier, hij werd op zijn twintigste al gemeenteraadslid in Milaan en later ook lid van het Italiaanse parlement en het Europees parlement. Critici typeren hem als ‘heel tactisch en cynisch’. Luigi Di Maio (31) daarentegen is een nieuwkomer. Zijn ervaring gaat niet verder dan vijf jaar vice-voorzitterschap van de Italiaanse Tweede Kamer.

Dat verklaart waarschijnlijk waarom Salvini – wiens partij bij de verkiezingen van 4 maart maar 17 procent van de stemmen kreeg tegen de 32 procent voor de Vijfsterrenbeweging – het voor elkaar heeft gekregen dat er in het regeerakkoord meer aandacht is voor de verkiezingsbeloftes van de Lega dan voor die van de Vijfsterrenbeweging. En waarom Di Maio geen premier is geworden, maar in de rangorde naast Salvini terecht komt.

Uit alle peilingen blijkt dat de kiezers de Lega steeds meer waarderen: ze tikt nu de 25 procent van de stemmen aan. Salvini’s klare taal, zijn gescheld op Brusselse bureaucraten en Duitse bankiers, zijn ‘Italianen eerst!’ en vooral ook zijn beloofde belastingverlaging slaan aan. Di Maio zakt een beetje in de peilingen. Hem wordt verweten een blunder te hebben begaan door woedend het aftreden van Matterella te eisen toen de president zijn veto over Paolo Savona had uitgesproken, terwijl de leider van de Vijfsterrenbeweging geen poot had om op te staan.