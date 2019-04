Tjibbe Joustra leidt onderzoek naar cultuur bij ProDemos

De commissie onderzoekt de gevolgde procedures rond de meldingen. ProDemos, het instituut dat uitleg geeft over de spelregels van democratie en rechtsstaat, deed eerst intern onderzoek naar de meldingen rond ongewenste intimiteiten. Daarna werd de man, die rondleidingen in de Tweede Kamer verzorgde, ontslagen.

Vandaag deed ProDemos alsnog aangifte. Het instituut laat via de voorlichting van de Tweede Kamer weten dit te doen “vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever, nu het interne onderzoek is afgerond”. In eerste instantie had het instituut geen aangifte gedaan, het meldde dat het aangiftes van medewerkers ‘uiteraard ondersteunt’.

De NOS schreef maandag dat medewerkers vinden dat de zaak intern ‘onder het tapijt is geveegd’. Ook spreken anonieme medewerkers tegenover de omroep van ‘een doofpot’. De ontslagen medewerker zou verschillende mannen seksueel geïnitimideerd hebben.

Volgens de NOS ging het om personeelsleden van ProDemos, er zijn geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen deelnemers aan rondleidingen. Zes mannen deden aangifte, ook legden twee getuigen verklaringen af.

De commissie-Joustra gaat ook de cultuur en de werkwijze binnen ProDemos onderzoeken. Het is de bedoeling dat de resultaten voor het zomerreces gepresenteerd worden. Oud-topambtenaar Joustra was tot vandaag voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij leidt ook de onderzoekscommissie naar internationale adopties tussen 1967 en 1998.

