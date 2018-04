Timmermans is blij dat met de nieuwe Poolse regering beter te praten valt

Timmermans had tijdens zijn bezoek aan Polen ontmoetingen met rechters en politieke leiders. Hij voerde onder andere gesprekken met de nieuwe premier Mateusz Morawiecki. Volgens Timmermans is sinds het aantreden van de nieuwe Poolse regering de communicatie tussen Brussel en Warschau prettiger geworden. "Te lang hebben we geen dialoog gevoerd, maar alleen maar brieven uitgewisseld."

Begin dit jaar trad er een nieuwe Poolse regering aan, waardoor de atmosfeer volgens Timmermans veranderde

De twee hebben flinke discussie over de herziening van het rechtssysteem in Polen. De PiS-partij, die in 2015 in Polen aan de macht kwam, voerde hervormingen door die de regering grotere controle over de rechtspraak geeft. Zo krijgt ze onder meer een belangrijke stem in de benoeming van rechters. De Europese Commissie vindt dat de veranderingen het democratische principe van de scheiding van de machten geweld aan doet. Ze tikte Polen op de vingers, de Raad van Europa deed hetzelfde. De Europese leiders besloten vorig jaar de 'artikel 7 procedure' tegen Polen te starten. Die zou er toe kunnen leiden dat het land zijn stemrecht binnen de Europese Unie kwijtraakt. Maar ook als het niet zo ver komt, vreest Warschau om bijvoorbeeld EU-subsidies kwijt te raken.

Niet onmiddellijk eens Begin dit jaar trad er een nieuwe Poolse regering aan waardoor de atmosfeer volgens Timmermans veranderde. Premier Morawiecki zou eerder dit jaar al achter de schermen met Timmermans en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker gesproken hebben. De betere communicatie betekent overigens niet, zo waarschuwde Timmermans, 'dat we het nu onmiddellijk met elkaar eens zijn'. Toch lijkt de regeringspartij bereid te zijn wat aanpassingen te doen. De pensioenleeftijd van rechters voor mannen en vrouwen blijft onder andere gelijk. Aanvankelijk wilde zij vrouwelijke rechters op hun 6oste met pensioen laten gaan, en mannelijke rechters pas vijf jaar later. Daarmee zou de regering zo'n 40 procent van de rechters naar huis kunnen sturen. Timmermans zei te zien dat het parlement al wat acties heeft aangekondigd. "Die zijn we nauwkeurig aan het analyseren." De EU-commissaris wil nu eerst concrete maatregelen zien. "We hopen deze dialoog voort te zetten. Ons doel is om tot oplossingen te komen."

