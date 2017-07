Timmermans dreigt met procedure om Polen stemrecht te ontnemen

Brussel heeft 'grote zorgen' dat de wetgeving de onafhankelijke rechtsstaat bedreigt en roept Warschau op de omstreden wetgeving 'in de wacht te zetten'.

"Ik heb nagenoeg geen twijfel dat wij volgende week de procedure in gang zetten vanwege inbreuk op EU-regels", aldus vicevoorzitter Frans Timmermans woensdag na afloop van de wekelijkse commissievergadering waar juridische opties tegen de Polen werden besproken. Een inbreukprocedure kan leiden tot een zaak voor het Europees Hof van Justitie.

Daarnaast bestudeert de commissie de optie die ertoe kan leiden dat Polen wegens schending van de rechtsstaat tijdelijk het stemrecht bij besluitvorming wordt ontnomen. Deze maatregel is nog nooit eerder ingezet en vereist de goedkeuring van een ruime meerderheid van de EU-landen. "Wij zijn heel dichtbij het besluit om deze procedure te starten", aldus Timmermans.

Timmermans heeft de Poolse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie deze week uitgenodigd om in Brussel te komen praten over de situatie. Volgens EU-bronnen gaan de Polen echter niet in op de invitatie. De EU-commissaris herhaalde dat 'onze hand blijft uitgestoken naar de Poolse regering voor dialoog' maar waarschuwde dat 'niets de commissie stopt om maatregelen te treffen als dat nodig is.'

Timmermans stuurde eerder ook aanbevelingen naar de Poolse regering om de rechtsstaat weer in lijn met EU-regels te krijgen. Volgende week volgt een derde advies.

