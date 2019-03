Tilburgse wethouder noemt een stem op FvD een stem voor racisme. Dat laat Hans Smolders zich niet zeggen.

Het is pas het laatste agendapunt van de raadsvergadering maandagavond. Marcelle Hendrickx heeft alle reden om nog te lachen als ze de vergaderzaal binnenstapt. Bekertje koffie in de linkerhand, mapje met documentatie rechts, damestas losjes om haar schouder. Als ze niet ontspannen is, dan oogt ze het in elk geval wel. Toch zal ze later op de avond flink de hoek in worden gedreven.

De rapen waren gaar toen Hendrickx, actief twitteraar, afgelopen woensdag een stemadvies meende te moeten geven. De onderwijs-, jeugd- en cultuurwethouder (D66) kreeg veel hoon over zich heen na een belastende tweet over Forum voor Democratie, waarin ze Tilburgers opriep vooral niet op FvD-lijstduwer Hans Smolders te stemmen. Ze schreef: ‘Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer Forum v Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat & verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien’.

De in Tilburg razend populaire Smolders stond versteld. Tijdens de raadsvergadering trekt de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn - met zijn Lijst Smolders Tilburg de grootste partij in de Tilburgse raad - een parallel met de wijze waarop Fortuyn werd benaderd. “In 2002 heb ik ook zo’n haatcampagne van dichtbij meegemaakt. Het resultaat heb ik voor mijn ogen zien gebeuren. Mevrouw Hendrickx zegt dat een groot deel van de stemmers heeft gekozen voor racisme, voor haat. In de woorden van de wethouder schuilt gevaar. Dat is verwerpelijk, walgelijk. Grensoverschrijdend.”

Mevrouw Hendrickx neemt geen afstand van haar tweet. Geen excuus. Dat is te gek voor woorden. Als wij samen willen werken, kan dit toch niet? Ik ben echt helemaal klaar met haar. Hans Smolders, gemeenteraadslid Tilburg en lijstduwer FvD in Noord-Brabant

‘Niet handig’ Behalve Hendrickx’ eigen partij D66 staan alle partijen achter de boosheid van Smolders. Linda Oerlemans (ONS Tilburg) noemt de woorden van Hendrickx ‘niet handig’. “Als wethouder heeft u een voorbeeldfunctie. Met deze woorden roept u niet op tot verbinding.” Maarten van Asten (VVD): “Wij staan voor vrijheid van meningsuiting, zeker wanneer het om politici gaat. Maar hier heeft een groep Tilburgers het gevoel gekregen niet bij deze samenleving te horen. De tweet is voor ons niet onacceptabel, wel onhandig.” En Yusuf Celik (PvdA): “De boodschap van Smolders staat ver van ons. Maar deze tweet is funest voor de positie van een wethouder. Dit was geen opwelling, maar een doordachte campagnestrategie.” Veel effect heeft de tweet van Hendrickx overigens niet gehad. Met 20.833 voorkeursstemmen werd FvD-lijstduwer Smolders de Provinciale Staten ingestemd. FvD neemt in Noord-Brabant negen zetels in en is daarmee de tweede partij achter de VVD. Hans Smolders (rechts) had een spoeddebat aangevraagd over de tweet van Hendrickx. © Maarten Hartman Hendrickx zelf, inmiddels ernstig kijkend, staat ondanks de kritiek nog steeds achter haar bericht. “Soms is het belangrijk om je idealen te uiten, vanuit oprechte bezorgdheid. De samenleving staat onder druk, FvD sluit groepen uit en baseert zich op andere waarden. Dat mag en ik mag daar iets van vinden. Maar als het tot verwijdering heeft geleid, dan spijt me dat wel.” De wethouder overleeft de avond, ook al omdat niemand erop uit is om haar te laten vallen. Smolders laat nog wel even weten dat hij zich vernederd voelt en aangifte overweegt wegens smaad en laster. “Mevrouw Hendrickx neemt geen afstand van haar tweet. Geen excuus. Dat is te gek voor woorden. Als wij samen willen werken, kan dit toch niet? Ik ben echt helemaal klaar met haar.”

