Tijdens de overstroming gaat het onderzoek naar de Rusland-connectie door

Het was ook sensationeel genoeg. De Trump Organization, zo onthulde de Washington Post donderdag, was tijdens de presidentscampagne aan het proberen, een Trump Tower in Moskou te laten verrijzen. Een Russische projectontwikkelaar, Felix Sater, suggereerde dat hij daar hulp bij zou krijgen van de Russische regering.

Het project zou de lang gezochte reden kunnen zijn waarom Trump tijdens de campagne niets slechts over Poetin wilde zeggen

Een dag later kwam de New York Times met meer details: "Onze jongen kan president van de Verenigde Staten worden, en wij kunnen dat regelen", bleek Sater geschreven te hebben in een email aan de advocaat van Trump, Michael Cohen. Hij beloofde, medewerkers van president Vladimir Poetin achter het project te zullen krijgen.

Later, toen de vaart uit de onderneming leek te zijn gegaan, vroeg Cohen er weer aandacht voor - in een email aan de woordvoerder van Poetin.

Geen kwaad woord Het project zou de lang gezochte reden kunnen zijn waarom Trump tijdens de campagne niet te bewegen was iets slechts over Poetin te zeggen. En ook later niet, toen de veiligheidsdiensten concludeerden dat de Russen op allerlei manieren hadden geprobeerd de verkiezingen te verstoren en te beïnvloeden, met als doel Trump te laten winnen. En het stelt Trumps latere ontkenningen dat hij financiële belangen had in Rusland, in een twijfelachtig daglicht. Het klopte, maar hij had het kennelijk graag anders gezien. Die informatie gaat natuurlijk allemaal in de grote gehaktmolen van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die de Rusland-connectie moet onderzoeken. Mueller werd aangesteld na het ontslag van FBI-directeur James Comey, die tot dan toe de verantwoordelijkheid had over dat onderzoek. In de brief waarin Trump het ontslag van Comey aanzegde, had hij het niet over het Rusland-onderzoek, maar later gaf hij in een interview toe dat die activiteit van Comey hem het meest dwars zat. Negeer gerust een dagvaarding om te komen getuigen, leek Trumps gra­tie­ver­le­ning te zeggen.

Ontslagbrief Deze week is gebleken dat er een andere ontslagbrief is, een veel langere, die Trump eigenlijk had willen sturen, maar op advies van het ministerie van Justitie in zijn zak hield. Die brief – de tekst ervan is nog niet uitgelekt – is overhandigd aan Mueller, die hem nauwgezet zal bestuderen om te zien of daar misschien een aanwijzing te vinden is van die beruchte misstap die een president in de richting van afzetting kan sturen: hinderen van de loop van het recht. Om zoiets echt te bewijzen, zijn vermoedelijk de getuigenissen nodig van betrokkenen bij de campagne en de Trump Organization, mensen als campagneleider Paul Manafort en ex-adviseur nationale veiligheid Michael Flynn. Toen Trump ruim een week geleden, terwijl alle ogen op Texas gericht waren, gratie verleende aan de controversiële sheriff Joe Arpaio, werd dat onder andere gezien als een geruststellend signaal aan Trumps omgeving. Arpaio was veroordeeld voor 'minachting van het hof' omdat hij een bevel van een rechter had genegeerd. Negeer dus gerust ook een dagvaarding om te komen getuigen, leek Trumps actie te zeggen.

Gratie Dat leek een sterke zet tegen aanklager Mueller, want de bevoegdheid van de president om gratie te verlenen is onbeperkt – als het om federale vergrijpen gaat tenminste. Over misdaden waarop de wet van een staat een straf zet, en waarvoor de rechter van een staat je veroordeelt, heeft een president niets te zeggen. Dat lijkt ook Mueller zich te hebben gerealiseerd, want hij deed een minstens even sterke tegenzet: hij werkt in zijn onderzoek nu samen met de minister van justitie (en daarmee ook de hoogste aanklager) van de staat New York, Robert Schneiderman. Veel van de bijeenkomsten waarnaar onderzoek wordt gedaan, vonden in Trump Tower in New York plaats, en die stad is ook de vestigingsplaats van veel van Trumps bedrijven, mochten die een scheve schaats gereden hebben. Een lichtpunt voor Trump, schrijft de rechtse website Washington Examiner, is dat je Schneiderman gemakkelijk kunt afschilderen als iemand die het op Trump voorzien heeft. De minister/aanklager is Democraat, hij gaf geld aan de campagnes van Hillary Clinton en John Kerry. En ook voordat Trump de politiek in ging, stonden die twee al tegenover elkaar: Schneiderman klaagde Trump aan voor fraude met de mislukte Trump University, die studenten geen waar voor zijn geld bood. Die zaak werd uiteindelijk, na zijn verkiezing maar voor hij als president werd beëdigd, door Trump geschikt. In de kwestie-Rusland is dat voor hem geen optie: die wordt nu zowel in Washington als in New York uitgezocht, totdat we weten hoe het zit.

