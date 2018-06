Thom de Graaf (D66) is de nieuwe 'onderkoning' van Nederland

Als ‘boegbeeld dat boven de partijen staat’, zal hij voortaan ‘met gezag’ leiding geven aan het college van professionele juristen en raadsheren in het paleisje aan de Haagse Kneuterdijk. De nieuwe vicepresident moet met evenveel gezag de regering en de Staten-Generaal adviseren en dienen als naaste adviseur van de koning. Om maar een paar van de hoge eisen te noemen uit de vacature. De Raad van State, een Hoog College van Staat, is daarnaast ook de hoogste bestuursrechter.

Politiek handjeklap rond die vacature leidde afgelopen maand af van de geschiktheid van De Graaf. Dat had de regering in eerste instantie aan zichzelf te wijten. Net als in 2011 bij de benoeming van scheidend vicepresident Piet Hein Donner (CDA) was tijdens de formatie alvast in de achterkamers de naam van de D66’er genoemd. Het zou de eerste keer zijn dat deze post door een D66’er wordt bekleed.

Grondwetswijziging

Maar de Raad van State zelf, én de Tweede Kamer, wilden ook meer inspraak bij de benoeming. Daarvoor zou een grondwetswijziging nodig zijn. Een stap in de richting was de openbare vacature, waarbij vorige maand – niet helemaal toevallig – de naam van oud-minister Jeroen Dijsselbloem op straat kwam te liggen. Dat leek een signaal uit de geledingen van de Raad, dat er keus moest zijn. Minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken, D66) nam het signaal serieus en heeft, volgens bronnen binnen de Raad, de afgelopen weken de Raad ruim geïnformeerd en geconsulteerd over de procedure. Donderdagavond lekte uit dat Dijsselbloem was afgevallen.

Met Thom de Graaf krijgt de Raad van State iemand die zowel in het recht als de politiek en het openbaar bestuur ervaren is. Na een carrière in de ambtenarij en de lokale politiek kwam De Graaf in 1994 in de Tweede Kamer. Daar klom hij op tot fractievoorzitter en was lid van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (de commissie Van Traa). Met de toetreding van D66 tot het kabinet Balkenende II sleepte zijn partij een minister van bestuurlijke vernieuwing binnen. De Graaf moest de kroonjuwelen van D66 - de wijziging van het kiesstelsel en de gekozen burgemeester - binnenslepen, maar vond zijn Waterloo in 'de nacht van Van Thijn' op 22 maart 2005. De PvdA-senator en oud-burgemeester van Amsterdam stemde met zijn voltallige fractie het wetsvoorstel voor de gekozen burgemeester weg. Mede hierom vond De Graaf dat hij niet meer politiek geloofwaardig kon opereren, en trad af.

Ironisch genoeg werd De Graaf daarna zelf een niet-gekozen, maar door de Kroon benoemde burgemeester in Nijmegen, de stad waar zijn vader Theo ook ooit burgemeester was. Dat bleef hij vijf jaar. Sinds 2011 zit hij in de Eerste Kamer, de laatste jaren weer als fractie-voorzitter. De Graaf mag volgens de wet tot zijn zeventigste, dat is tot 2027, zijn nieuwe functie vervullen.