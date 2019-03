Thierry Baudet zet een vat vol onbekenden (voornamelijk mannen) in

“Geen idee”, is het korte antwoord van Leendert Verheij op de vraag of hij weet wie S.W.A. de Groot is. Verheij is nummer elf op de kieslijst van Forum voor Democratie in Zuid-Holland, De Groot staat op acht. Beiden hebben woensdag een plek verworven in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Verbazingwekkend weinig is bekend over de 86 Forummers die de komende jaren provinciezetels mogen bezetten. Zelfs onderling kennen de Statenleden elkaar niet allemaal. Voorman Thierry Baudet is erin geslaagd zijn partij in iedere provincie in de topdrie te laten eindigen zonder naamsbekendheid te genereren voor de potentiële volksvertegenwoordigers. Alleen de provin­ciale lijsttrekkers worden op de partijwebsite kort geïntroduceerd.

Schim voor het raam De geheimzinnigheid lijkt een bewuste keuze. Als enige partij leverde Forum een kieslijst met daarop alleen achternamen, initialen en plaatsnamen. Andere partijen vermelden ook een voornaam en geslacht. Lijsttrekker Fred Walravens verschuilde zich in Zeeland zelfs letterlijk voor de media. Toen een verslaggever van de plaatselijke televisiezender bij hem aanbelde verscheen een sterk op Walravens lijkende schim voor het raam, maar de deur bleef dicht. Hans Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn, is op basis van voor­keur­stem­men in de Brabantse Staten gekozen Forum voor Democratie reageerde niet op verzoeken van deze krant om aanvullende gegevens van de gekozen Statenleden. Ook het benaderen van lijsttrekkers leverde weinig respons op. Verkozen Statenleden die de telefoon opnemen willen niets zeggen of verwijzen naar de lijsttrekker. Er zijn wel uitzonderingen, zoals Nico Vincken (71) uit Limburg. De voormalig chemicus gaat zich bezighouden met duurzaamheid en energie. Lijsttrekker Bart van der Werf uit Groningen wil ook wel even telefoneren. Hij zegt de definitieve uitslag van de stemming af te wachten en hoopt op een restzetel.

Veel ondernemers Een speurtocht via internet rest. 77 van de 86 verkozen Statenleden van Forum zijn te traceren. Van hen zijn er 68 man, 88 procent van het totaal. Op 28 maart worden de Statenleden geïnstalleerd. Gekozen kandidaten kunnen zich nog terugtrekken, waardoor anderen doorschuiven. Onder de gekozenen zijn bovengemiddeld veel ondernemers, evenredig verdeeld over alle provincies. Daarnaast zijn er diverse academici en consultants, maar ook een tegelzetter en een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. Een klein deel van de gekozen Statenleden was of is actief in de plaatselijke of regionale politiek. Een enkeling is al bekend politicus, zoals Hans Smolders uit Tilburg, die op basis van voorkeursstemmen in de Brabantse Provinciale Staten komt. De voormalig chauffeur van Pim Fortuyn was Kamerlid voor de LPF en zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Tilburg.

Meer zetels dan kandidaten Verder valt het hoge aantal dubbelfuncties op. Blijkbaar is de spoeling dun bij Forum. Zo is Gideon van Meijeren, juridisch medewerker van de partij, woensdag verkozen als Statenlid in Noord-Holland, maar staat hij ook op de kieslijst voor de Europese verkiezingen in mei. In Zuid-Holland staan liefst vijf van de gekozen Statenleden op de nominatie om Europarlementariër te worden. Een van hen, Dorien Rookmaker, lijkt een probleem te hebben. Zij woont in Gelderland maar is verkozen in Zuid-Holland en moet dus verhuizen om haar Statenzetel in te kunnen nemen. Een soortgelijk probleem is in Flevoland inmiddels opgelost. In die provincie won de partij meer zetels dan zij kandidaten uit de provincie op de lijst had staan. Maxim Gortworst verhuist omwille van zijn Statenzetel van Amsterdam naar Flevoland.

