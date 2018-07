Theresa May: Trump adviseerde me EU voor de rechter te slepen

Afgelopen vrijdag zei Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie dat hij zijn Britse collega een suggestie had gegeven die zij te ‘grof’ vond. In het BBC-programma ‘Andrew Marr Show’ vertelde May vandaag dat Trump haar op het hart drukte ‘niet in onderhandeling gaan’. “Sleep ze voor de rechter”, zei Trump aldus een geamuseerde May.

Wat de Amerikaanse president daarmee precies bedoelde is onduidelijk. Tijdens hun gezamenlijke persconferentie van afgelopen vrijdag adviseerde Trump May juist om niet weg te lopen uit de onderhandelingen met de EU. “Dan zit je vast.”

Harde woorden

Tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Groot-Brittannië afgelopen week liet Trump zich een hele reeks ondiplomatieke uitspraken ontvallen over May’s leiderschap. In een donderdag gepubliceerd interview met The Sun zei Trump bijvoorbeeld dat May’s aanpak de kansen op een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten waarschijnlijk om zeep zou helpen. In dat interview zei hij ook dat hij haar had verteld hoe ze moest onderhandelen met de EU: ‘maar ze heeft niet naar me geluisterd.’ In hetzelfde interview stak hij de loftrompet over de recent opgestapte minister van buitenlandse zaken Boris Johnson, die opstapte uit onvrede met May’s brexit-strategie.

Vervelend voor May, die de grootste moeite heeft om haar conservatieve regering bijeen te houden. Daar heerst diepe verdeeldheid over wat de vraag of er een harde knip met de EU moet komen of juiste een softe.

Trump leek vrijdag overigens alweer deels op zijn eerdere harde woorden over May terug te zijn gekomen. Hij noemde haar een ‘ongelooflijke vrouw’ die ‘fantastisch werk verricht’. Volgens Trump lag dat trouwens aan The Sun, die hadden hem selectief geciteerd. Toen de krant daarop de tape van het interview publiek maakte, bleek dat niet het geval.