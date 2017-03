Theresa May trapt niet in Corbyns 'immorele' val

Premier Theresa May krijgt een lastige vraag van oppositieleider Jeremy Corbyn. Donald Trump, zo zegt Corbyn, verscheurt verdragen over vluchtelingen, dumpt klimaatverdragen, steunt martelingen, zaait haat tegen moslims, schendt vrouwenrechten. Het is allemaal immoreel. En dus moet zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk worden afgeblazen, stelt Corbyn.

Lees verder na de advertentie

‘Corbyn kan een protest- beweging leiden, ik leid een land’ Theresa May

Corbyn verzet zich tegen het gekozen staatshoofd van onze belangrijkste bondgenoot, zegt ze. Hij bereikt daar niets mee. May heeft met Trump onderhandeld. Het is haar gelukt Britse burgers te beschermen tegen Trumps 'executive order'. Ze heeft de basis gelegd voor een handelsovereenkomst, die meer welvaart brengt. Ze heeft Trumps volledige steun gekregen voor de Navo. En wat heeft Corbyn met zijn Trumpkritiek te bieden? Minder bescherming voor burgers, minder welvaart, minder veiligheid.

Wat is hier het spel? In Corbyns frame is een staatsbezoek van Trump immoreel - in strijd met de Britse idealen. May stapt niet in dat frame. Zij is een realist. Corbyn begint over waarden, zij over feiten - haar successen met Trump.

Wat is de kracht daarvan? Ze hoeft niet in debat over die lastige morele vraag van Corbyn. Dat is comfortabel. Bovendien, zij is de realistische vrouw van de resultaten, dus is Corbyn opeens de wat sukkelige man van de idealen. Die ook nog eens niets opleveren.

“Corbyn kan een protestbeweging leiden”, sluit May triomfantelijk af, “ik leid een land.”

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.