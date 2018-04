Theresa May pareert kritiek en vindt aanval op Syrië 'proportioneel'

Volgens May waren er voldoende bewijzen dat de Syrische regering achter de vermeende chemische aanval zat op Douma. "We kunnen niet toestaan dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt, noch in Syrië, noch in de straten van het Verenigd Koninkrijk, noch ­ergens ­anders", zei ze. De Britse regering kwam echter niet met nieuwe ­bewijzen om haar beschuldiging te onderbouwen.

De premier zei dat ze geen toestemming nodig had van het parlement, omdat de aanval in het ‘nationale belang’ was

May verweerde zich tegen de aanvallen van Labour-leider Jeremy Corbyn, die haar ervan beschuldigde het schoothondje te zijn van de Amerikaanse president Trump. "We hebben dit niet gedaan omdat president Trump het ons vroeg. We deden het omdat we meenden dat het juist was", zei May, die wees op de ‘brede internationale steun’ voor de aanval – de meeste landen in de wereld keurden de aanval echter af of hielden zich afzijdig.

De premier zei dat ze geen toestemming nodig had van het parlement, omdat de aanval in het ‘nationale belang’ was. May stelde dat zij het zich niet kon veroorloven om eerst een debat met het parlement af te wachten, omdat er vakantie was tot maandag en omdat het ­besluit tot ingrijpen was genomen op basis van geheime informatie. De militaire aanval was volgens haar ‘proportioneel’.

Onderzoek naar gifgas begint dinsdag Groot-Brittannië en Amerika beschuldigen Rusland ervan bewijzen omtrent de vermoedelijke chemische aanval in Douma te verdoezelen. Zij kwamen met deze beschuldiging nadat eerder maandag de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zei dat haar onderzoekers geen toegang kregen van Rusland en Syrië tot de plek waar de aanval zou hebben plaatsgevonden. Rusland wijst de westerse aantijgingen van de hand, en zegt dat de OPCW voor toegang tot de plek zich tot de VN moet wenden. Volgens Moskou zal het internationale onderzoek naar de chemische wapenaanval morgen van start gaan. Daarnaast beschuldigde Rusland Groot-Brittannië er gisteren opnieuw van de chemische aanval in scène te hebben gezeg – wederom zonder bewijzen te overhandigen. Het is niet na te gaan of de berichten van ooggetuigen kloppen omdat interviews plaatsvonden in rebellengebied Journalisten van persbureau AP waren echter gisteren in Douma, waar zij spraken met vermoedelijke slachtoffers van de chemische aanval. Zij vertelden dat er inderdaad een aanval had plaatsgevonden op 7 april, maar gaven de jihadisten van Jaish al-Islam (Leger van Islam) de schuld. Het is niet na te gaan of de getuigenissen kloppen, aangezien de gesprekken plaatsvonden in regeringsgebied. Tegelijkertijd sprak CNN met vermoedelijke slachtoffers van de aanval in Douma, maar dan in Noord-Syrië. Volgens ooggetuigen die CNN sprak waren er chemische wapens door het regime ingezet. Maar ook hierbij is niet na te gaan of de berichten kloppen, gezien de interviews plaatsvonden in rebellengebied. Ondertussen zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley dat er nieuwe sancties zullen worden ingesteld tegen Rusland vanwege zijn steun aan Assad. Maar even later ontstond er verwarring over de uitspraken van Haley, en liet de Amerikaanse regering weten nog geen knoop te doorgehakt over nieuwe strafmaatregelen. “We overwegen nog om Rusland aanvullende sancties op te leggen. Daar wordt in de nabije toekomst een besluit over genomen”, aldus het Witte Huis. Volgens The Washington Post zou het besluit zijn tegengehouden door president Trump.

