Theresa May neemt de teugels in handen bij de brexit

Zo maakte de Britse premier Theresa May gisteren een verschuiving in haar aanpak van de brexit met een officiële mededeling bekend. "Ik zal leiding geven aan de onderhandelingen met de Europese Unie."

De afgelopen maanden had een speciale afdeling van haar departement al een grotere rol gekregen in het voorbereiden van het Britse vertrek uit de EU. May's naaste medewerker Olly Robbins staat aan het hoofd van die afdeling. Minister Dominic Raab van brexitzaken ondersteunt de premier.

De Britse oppositie was er direct bij om te wijzen op wat zij ziet als een degradatie voor de onlangs benoemde minister. "Dominic Raab is opzij geschoven door de minister-president, nog voordat hij ook maar de kans heeft gehad om aan tafel te schuiven", zei Labour-parlementariër Jenny Chapman.

Ongelukkige beeldspraak

Raab werd eerder deze maand aangesteld door May. Ze moest toen een vervanger zoeken voor David Davis, die na twee dagen bedenktijd liet weten dat hij niet kon leven met May's voorzichtige aanpak van de brexit. Ook minister van buitenlandse zaken Boris Johnson vertrok toen om die reden.

De nieuwe minister ontkende gisteren zelf dat hij opzij geschoven is. Volgens Raab had May altijd al de leiding en komt de nieuwe aanpak alleen neer op 'het verschuiven van de dekstoelen in de regering'.

Daarmee gebruikte Raab een wat ongelukkige beeldspraak, omdat het beeld van het verschuiven van dekstoelen vaak wordt geassocieerd met zinloos gedoe tijdens de laatste momenten voordat de Titanic op een ijsberg liep. Raab viel eerder op de dag al op met een opmerking tijdens een commissievergadering in het Lagerhuis. Gevraagd naar mogelijke rampzalige gevolgen van een brexit zonder afspraken met de EU, beklemtoonde hij dat de Britse regering er in ieder geval voor zal zorgen dat de voedselvoorziening in het land gegarandeerd blijft.