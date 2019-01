Theresa May blijft onverdroten trekken aan haar plan A

Het was de bedoeling dat ze een plan B voor brexit zou presenteren. Maar premier Theresa May kon het Britse Lagerhuis maandagmiddag niet meer bieden dan de mededeling dat het overleg over een uitweg uit de impasse op alle niveaus voortduurt: eerst in Londen, vervolgens in Brussel.

De Conservatieve premier blijft inzetten op goedkeuring door het parlement van de brexit-overeenkomst die daar vorige week genadeloos werd afgeserveerd, zij het met enkele aanpassingen waarmee een meerderheid wel haalbaar zou moeten zijn. Volgende week dinsdag moet het parlement opnieuw stemmen over de dan voorliggende deal met de EU.

Die eventuele aanpassingen zullen vooral moeten gaan over de zogeheten backstop, de garantieregeling voor het voorkomen van een nieuwe grens tussen het Britse Noord-Ierland en de Ierse republiek. De overige 27 EU-landen blijven echter bijna unaniem herhalen dat het openbreken van die backstop-afspraken uitgesloten is.

Een tijdslimiet stellen aan de backstop, maakt dat het helemaal geen backstop meer is Simon Coveney, Ierse minister van buitenlandse zaken

Bijna unaniem, want de Poolse minister Jacek Czaputowicz van buitenlandse zaken baarde maandag opzien met zijn voorstel om een tijdslimiet van vijf jaar te stellen aan die backstop. Voor zo’n aanpassing zouden veel tegenstemmers in het Britse parlement wel te porren zijn. Maar de Pool is meteen teruggefloten door zijn EU-ambtgenoten, in de eerste plaats de Ierse minister van buitenlandse zaken Simon Coveney. “Een tijdslimiet stellen aan de backstop, maakt dat het helemaal geen backstop meer is.”

Flexibeler May sprak met grote stelligheid een bericht in The Daily Telegraph tegen, als zou Londen mikken op het openbreken van het Goede Vrijdagakkoord uit 1998, dat een einde maakte aan dertig jaar sektarisch geweld in Noord-Ierland. De premier zet deze week haar gesprekken met de kopstukken van andere politieke partijen voort om te peilen aan welke voorwaarden het brexit-akkoord zou moeten voldoen. Ze zegde toe dat ze zich in die gesprekken ‘flexibeler’ zou opstellen. Vervolgens wil ze met haar bevindingen naar Brussel gaan. Of ze daar iets los kan krijgen, blijft twijfelachtig. May riep oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) op om nu wel rechtstreeks met haar te praten. Vorige week weigerde Corbyn dat. Hij stelde als voorwaarde vooraf dat May zwart op wit belooft dat het gevreesde no deal-scenario – het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de EU zonder enige afspraak om de uittreding in goede banen te leiden – nooit werkelijkheid zal worden. May legde het parlement uit waarom zij niet aan die eis kan voldoen. Volgens haar zijn er maar twee manieren om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk over ruim twee maanden de EU zonder afspraken verlaat. De eerste is dat een parlementsmeerderheid instemt met een brexit-akkoord. De tweede is dat het land helemaal afziet van de brexit en dus lid van de Europese Unie blijft. Die laatste weg weigert May te bewandelen omdat die afbreuk zou doen aan de uitslag van het brexit-referendum van 2016. Ook een tweede referendum ziet May nog steeds niet zitten. Ze waarschuwde zelfs voor teloorgang van de ‘sociale cohesie’ in het land ‘vanwege het ondermijnen van het vertrouwen in de democratie’.

EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk hoeven geen 65 pond te betalen Het grootste nieuwtje in de toespraak van premier May voor het parlement ging over de ongeveer drie miljoen niet-Britse EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Zij hoeven toch geen 65 pond (ongeveer 73 euro) te betalen voor toestemming om na de brexit ingezetene van het land te blijven. Degenen die vroeg zijn begonnen met het bureaucratische proces en het geld al hebben betaald, krijgen dat terug.

Guy Verhofstadt, brexit-coördinator namens het Europees Parlement, reageerde verheugd. Het schrappen van de 65-ponds-heffing was volgens de Vlaamse liberaal een ‘belangrijke eis’ van het parlement. Op trouw.nl/brexit leest u over brexit-perikelen, mogelijke scenario’s en de gevolgen van een Brits vertrek voor Nederland.

Welke optie May ook kiest, de risico’s zijn groot ‘Plan B.’ Het was de meest gebruikte term door politici en journalisten in Westminster gisteren. Maar wat is dat plan? Het lijkt erop dat zelfs May het op dit moment niet weet.