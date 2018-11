Theresa May blijft geloven in haar brexit: ‘Ik zal dit akkoord tot een einde brengen’

“Ik zal dit akkoord tot een einde brengen”, zei de Britse premier Theresa May gisteren. “Ik zal mijn baan blijven uitvoeren.” Dat was, gezien de dag die achter haar lag, toch een verrassing. Want op zeker drie momenten die dag was de positie van May zo wankel, dat ze bijna omver was gekukeld. Ook nu nog is onzeker of ze eind volgende week no–– in functie is en of haar brexit-akkoord ooit van kracht zal worden.

Immense weerstand

De weerstand die May en haar brexit-akkoord in eigen land moeten overwinnen, lijkt immens. Zeventien conservatieve parlementsleden zeiden gisteren in het openbaar dat ze willen dat ze opstapt. Ze vroegen via een motie van wantrouwen officieel om een stemming over haar positie. Onder hen was ook het bekende parlementslid Jacob Rees-Mogg, dat openlijk speculeerde over mogelijke opvolgers voor May. “Boris Johnson, Dominic Raab, het wemelt van de talenten in de partij”, zei hij. Hij ontkende zelf een greep naar de macht te doen.

De golf van openbare ont­slag­ver­zoe­ken was de vijfde oplawaai die May in ontvangst nam op één donderdag

De golf van openbare ontslagverzoeken was de vijfde oplawaai die May in ontvangst nam op één donderdag. Al meteen in de ochtend kwam de eerste klap, in de vorm van de ontslagbrief van minister Dominic Raab. Die was tot dat moment verantwoordelijk voor de brexit en nauw betrokken bij de onderhandelingen. Raab zegt dat hij gewetensbezwaren heeft tegen het uiteindelijke akkoord. In zijn ogen is May gezwicht voor Europese ‘chantage’. Raab was de tweede brexit-minister in vier maanden die vertrok. Zijn voorganger, David Davis, stapte in juli­­ op.

Een uur later gisterochtend diende ook Esther McVey, minister van werkgelegenheid en pensioenen, haar ontslagbrief in. Volgens haar weerspiegelt het akkoord niet waar de Britten in 2016 voor hebben gestemd.

Een derde knauw volgde met het vertrek van twee onderministers, Suella Braverman en Shailesh Vara. De laatste had Noord-Ierland in zijn portefeuille.

Een vierde lel volgde rond het middaguur, in een confrontatie met het parlement. Daar presenteerde ze het brexit-akkoord. Toen een duidelijk vermoeide May zei dat het akkoord erin voorziet dat het Verenigd Koninkrijk de EU op een ‘ordentelijke wijze’ verlaat, viel haar hoongelach ten deel. Behalve Labour, dat al snel verklaarde tegen te zijn, waren ook haar conservatieve partijgenoten erg kritisch. “De EU is net Hotel Califonia”, zei Julian Lewis, verwijzend naar de klassieker van The Eagles. “Je komt er nooit meer weg.”