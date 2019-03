Theresa May blijft doorvechten, ook tegen haar eigen ministers

Ze is een vechter, dat is bekend. Maar in de laatste dagen voor de brexit groeit het aantal fronten waarop Theresa May zich moet verweren. Ze strijdt nog altijd voor het akkoord dat zij met Brussel sloot, maar moest tegelijk het afgelopen weekeinde een aanval in de rug afslaan. Volgens verschillende Britse kranten eist de halve ministersploeg haar aftreden.

Zeker elf ministers, zo wist The Sunday Times, zouden tegen May hebben gezegd dat ze alleen van plan zijn haar akkoord met Brussel te steunen als zij zelf belooft terug te treden. De Times schreef ook alvast een portret van haar mogelijke opvolger, David Lidington. In andere kranten zongen andere namen rond.

Maar de zekerheid waarmee op zondagochtend werd bericht over de coup, werd minder groot toen Lidington zelf in alle toonaarden ontkende dat hij enige ambitie koestert. Nadat ook de minister van financiën, Philip Hammond, zich uitsprak tegen het afzetten van May, leek de coup even afgewend. Het kabinetsberaad van vandaag moet een voorlopige doorslag geven.

Hammond erkende dat in de ministersploeg enige wanhoop heerst. Tegen Sky News zei hij dat iedereen er ‘bijzonder gefrustreerd’ is, maar ook dat het vervangen van de premier het bestaande probleem niet oplost. Dat probleem is, kort gezegd, dat nog altijd niet duidelijk is hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten. Er resten nog achttien dagen om het daarover eens te worden. Het Lagerhuis kan óf alsnog kiezen voor het akkoord dat in de afgelopen 2,5 jaar werd uitonderhandeld met Brussel, óf besluiten een andere richting in te slaan.

Tweede referendum

Minister Hammond zei vandaag dat hij vindt dat er de komende weken serieus moet worden gesproken over de mogelijkheid een tweede referendum te houden over het al of niet verlaten van de EU. “Ik ben realistisch als ik zeg dat we mogelijk geen meerderheid krijgen voor de deal van de premier. In dat geval moet het parlement kiezen waar het dan wel voor is.” De mogelijkheid van een tweede referendum is er volgens hem één die ‘het verdient om overwogen te worden’. Het was voor het eerst dat een minister van zijn kaliber zich daarover uitsprak.

Dat is een opsteker voor de zeker één miljoen demonstranten die op zaterdag door de straten van Londen marcheerden. Zij willen dat de vraag of het Verenigd Koninkrijk wel of niet de EU zou moeten verlaten opnieuw aan het volk moet worden voorgelegd, omdat nu veel duidelijker is dan in 2016 wat een dergelijk vertrek zou inhouden. Volgens opiniepeilingen is er op dit moment een kleine meerderheid tegen een vertrek uit de EU. Een online petitie tegen brexit werd inmiddels door vijf miljoen mensen ondertekend.

Intussen overlegde May vanmiddag vanuit haar buitenverblijf Chequers met een aantal parlementsleden die zich de afgelopen maanden het stevigst hebben verzet tegen haar akkoord met Brussel. Dat akkoord is al twee keer door het Lagerhuis weggestemd, maar May zou het komende week toch opnieuw willen indienen. May sprak vandaag onder anderen met haar voormalige minister van buitenlandse zaken Boris Johnson en met parlementslid Jacob Rees-Mogg. Van allebei is bekend dat zij het liefst zonder enig akkoord uit de EU stappen.