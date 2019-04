Terugkeer ‘oude’ architect moet onvrede over renovatie Binnehof sussen

Staatssecretaris Raymond Knops heeft de 76-jarige architect naar voren geschoven in de hoop Kamerleden tegemoet te komen in hun onvrede over de verbouwing. Maar de Tweede Kamer is nog niet gerustgesteld.

De grote verbouwing staat al sinds 2015 in grove lijnen op papier. Het Binnenhof zou halverwege 2020 zeker vijf jaar dicht gaan, de kosten moeten binnen de afgesproken 475 miljoen euro blijven. Maar kosten én planning staan onder druk. In maart liet staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er ‘financiële spanningen op het beschikbare budget’ zijn.

‘Sober en doelmatig’ zijn de toverwoorden voor de geplande renovatie. De Tweede Kamer drong er op aan dat er aan de ‘look and feel’ – in de woorden van Kamervoorzitter Khadija Arib – niets veranderd zou worden. Maar veel Kamerleden vonden dat de ambitieuze plannen van de aangetrokken architecten weinig sobers uitstraalden. Een van hen, Liesbeth van der Pol van Dok Architecten, vertrok onlangs na kritiek. Tot ongenoegen van de senatoren was zij van plan hun geliefde ontmoetingshal te slopen voor een nieuw trappenhuis.

Kantoortuin De overgebleven architect Ellen van Loon van het prestigieuze bureau OMA krijgt ook maar weinig lof. Haar ambitie om een kantoortuin met tropische planten in te richten schoot de meeste Kamerleden in het verkeerde keelgat. ‘Grootheidswaan’, aldus de PVV vandaag tijdens het debat met staatssecretaris Knops (binnenlandse zaken). “De staatssecretaris is verantwoordelijk, maar weigert antwoord te geven. Hij gedraagt zich als een god in Frankrijk.” De echte cijfers over de verbouwing zijn pas in september bekend, tot ongenoegen van de Kamer Alle partijen eisten van Knops meer openheid over de plannen. Toenmalig minister Blok (wonen) verklaarde de plannen in 2016 geheim uit veiligheidsoverwegingen. Kamerleden klagen dat ze hierdoor hun taak als controlerende macht niet kunnen uitoefenen. Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) noemde de geheimhouding een ‘politieke klucht met trekjes van een surrealistische horrorfilm’. © Louman&Friso Knops kwam de Kamer een klein beetje tegemoet: hij gaat overleggen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid of sommige delen van de plannen toch openbaar mogen zijn. De echte cijfers over de verbouwing zijn pas in september bekend, tot ongenoegen van de Kamer. Knops waarschuwde dat duurzaamheidseisen voor stijgende kosten kunnen zorgen. Dat was tegen het zere been van veel Kamerleden, die vinden dat het kabinet het niet kan maken geen rekening te houden met duurzaamheid. Wassenberg: “Dat was toch in 2015, het jaar van de Parijse klimaatakkoorden, ook bekend?” Veel van die groene investeringen verdienen zich bovendien terug, stelt D66’er Jessica van Eijs. Architect Pi de Bruijn moet zich straks buigen over de verbouwing van zijn ‘eigen’ nieuwe gedeelte van de Tweede Kamer uit 1992. Veel Kamerleden vrezen nu voor ‘twee kapiteins op één schip’. “Wie is er echt de baas over de verbouwing”, wilde SP-Kamerlid Sandra Beckerman weten. Volgens VVD-kamerlid Jan Middendorp is het aannemen van meerdere architecten ‘een recept voor ellende’. D66’er Van Eijs twijfelt of het Rijksvastgoedbedrijf nog wel genoeg grip heeft op het project.

Apenrots De bewoners van het Binnenhof verhuizen op z’n vroegst in de herfst van 2020 naar hun tijdelijke onderkomens. Voor de Tweede Kamer is dat de ‘Apenrots’, het voormalige ministerie van buitenlandse zaken bij Den Haag Centraal. De Eerste Kamer gaat naar het Lange Voorhout, de ministerraad vergadert straks in het Catshuis, waar ook een groot deel van het ministerie van algemene zaken naartoe gaat.

De tijdlijn

Begin 2015 Stuurgroep onderzoekt twee opties verbouwing Binnenhofcomplex, met of zonder verhuizing van alle bewoners. Keus valt eind 2015 op complete sluiting.

Juli 2015 Brandweer dreigt met sluiting vanwege brandonveiligheid Binnenhof

November 2016 Minister Blok (wonen) verklaart verbouwingsplannen geheim vanwege ‘veiligheid’

Maart 2017 Keus van rijksbouwmeester voor architecten Liesbeth van der Pol (Dok) en Ellen van Loon (OMA) verrast Tweede Kamer

Maart 2019 Ophef over stijgende kosten en ‘megalomane’ plannen, architect Van der Pol stapt op.

April 2019 Architect Pi de Bruijn van oorspronkelijk ontwerp Tweede Kamer uit 1992 wordt erbij betrokken.

September 2019 Kosten verbouwingsplannen bekend, voorontwerp moet voor de zomer af

Herfst 2020 Binnenhof moet leeg zijn, besluit wanneer verhuizen valt in het voorjaar van 2020

Eind 2020 Definitieve biedingen aannemers

Eind 2025 Renovatie Binnenhof moet af zijn binnen budget van 475 miljoen euro.

