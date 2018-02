Teruggetreden Ethiopische premier zegt zich op te offeren

Naar eigen zeggen is zijn ontslag essentieel om Ethiopië te hervormen. “Hij claimt zichzelf op te offeren voor het algemeen belang, maar ondertussen blijft het regime zitten”, zegt Jan Abbink, politiek-antropoloog gespecialiseerd in de Hoorn van Afrika. De regeringspartij, het Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront (EPRDF), heeft het al 26 jaar voor het zeggen in Ethiopië. Op papier bestaat er een oppositie, maar de regeringscoalitie heeft alle zetels in het parlement in handen.

De regering probeert protesten met geweld de kop in te drukken; de afgelopen paar jaar vielen er honderden doden en zijn duizenden mensen opgepakt

“De leidende partij zit met de handen in het haar door de aanhoudende protesten. De afgelopen drie dagen kwam het verkeer en het openbaar vervoer in veel delen van het land volledig tot stilstand door blokkades en demonstraties. De economische schade was groot”, aldus Abbink.

Rivaliteit neemt toe De regering probeert deze protesten met geweld de kop in te drukken. De afgelopen paar jaar zijn honderden doden gevallen en duizenden mensen opgepakt. De meeste demonstranten zijn Oromo en Amhara, de twee grootste etnische groepen in Ethiopië, die samen 60 procent van de bevolking vormen. Velen voelen zich oneerlijk behandeld door de machthebbers, die vooral behoren tot de Tigray-groep, die nog geen 7 procent van de bevolking uitmaakt. De demonstranten protesteren tegen politieke ongelijkheid, landonteigening en mensenrechtenschendingen. Abbink: “Dit heeft ertoe geleid dat de regering nu eindelijk door heeft dat ze moet veranderen.” Daarnaast neemt de spanning en rivaliteit binnen de EPRDF toe, zegt de hoogleraar: “Het is vechten wie de belangrijkste stem moet hebben.” De regeringscoalitie bestaat uit elites uitvier etno-regionale groeperingen: de Oromo, de Amhara, de Tigray en de zuidelijke volken. Desalegn behoort tot die laatste groep. “De onderlinge verhoudingen veranderen. Vooral de Oromo-factie binnen EPRDF claimt meer macht en wil toewerken naar een soort nieuwe staatsorde”, zegt Abbink. Deze onenigheid leidde tot de roep om een nieuwe leider.