Terry Gou wil president van Taiwan worden, gesteund door een zeegodin

De geliefde godin, oorspronkelijk een vissersdochter, symboliseert onder meer de band van Taiwan met China. “Drie dagen geleden kwam Mazu tot mij in een droom. Ze zei dat ze hoopte dat de mensen een beter leven krijgen”, zei Gou in een tempel in Taipei. In januari 2020 hoopt hij de presidentsverkiezing te winnen op het democratische en welvarende eiland voor de Chinese kust.

Lees verder na de advertentie

Gou is niet zomaar een kandidaat en zeker geen religieuze fanaat. De 68-jarige zoon van een politieagent die vluchtte uit China, is de baas van Foxconn. Geen bekende merknaam, maar de producten die Foxconn maakt zijn wereldberoemd: iPads, iPhones, PlayStations, Wii-consoles, Kindles, ze komen allemaal uit de fabrieken van het concern dat Gou in 1974 oprichtte als een klein elektronicabedrijf. Tegenwoordig werken naar schatting ruim 800.000 mensen voor Foxconn in twaalf landen.

Lang niet iedereen is enthousiast. De zittende president, Tsai Ing-wen, wil juist niet aan China’s handje lopen

Nu wil Gou de politiek in, met een missie: de band met China verbeteren. Logisch, want Foxconn heeft daar veel fabrieken. Wat goed is voor Foxconn, is goed voor Taiwan, in ieder geval volgens Gou. Vooral kiezers uit de middenklasse lijken gevoelig voor de charmes van een succesvolle zakenman in de politiek.

Maar lang niet iedereen is enthousiast. De zittende president, Tsai Ing-wen, wil juist niet aan China’s handje lopen. Zij staat een onafhankelijke koers voor. Peking, dat Taiwan nog altijd claimt als ondeelbaar element van het vaderland, vreest dat Tai aanstuurt op officiële onafhankelijkheid van het eiland.

Begin volgend jaar zal blijken op wie Mazu’s zegen rust.

Lees ook:

De Taiwanese kiezer lonkt naar China De lokale verkiezingen zijn een deceptie geworden voor de partij van president Tsai Ing-wen. Peking juicht.