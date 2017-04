Terreur verrast Franse kiezers niet

Met een aanslag vers in het geheugen gaan de Fransen morgen naar de stembus. De Franse kiezer is zwevende. De radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon, de liberaal Emmanuel Macron, de conservatief François Fillon en de populistische Marine Le Pen liggen in de peilingen dicht bij elkaar. Zou de man die donderdagavond schietend rondliep op de Champs-Elysées de zwevende kiezer het laatste duwtje kunnen geven dat nodig is om op een bepaalde presidentskandidaat te stemmen?

Eén ding is zeker: het is de bedoeling van Islamitische Staat, dat de aanslag opeiste, om verwarring te zaaien en te provoceren. “Dat is nu eenmaal een typisch kenmerk van terroristen”, zegt Anthony Dwarkin van het European Council on Foreign Relations. De dag van de aanslag, een paar dagen voor de verkiezingen, lijkt om die reden niet toevallig gekozen. Zeker voor een club als IS heeft dat een sterke symbolische betekenis.

Maar of zo’n aanslag van doorslaggevend belang is voor de Franse kiezer, is twijfelachtig. De noodtoestand is al sinds de aanslagen in Parijs, anderhalf jaar geleden, van kracht. Bovendien komt deze aanslag voor de Fransen niet als een verrassing.

Uit een enquête van het Britse peilingenbureau YouGov bleek begin dit jaar dat 81 procent van de Fransen, 68 procent van de Britten en 60 procent van de Duitsers een nieuwe terroristische aanslag verwacht. “De Fransen kiezen in angst en alle kandidaten hebben daar tijdens de campagne op ingespeeld”, zegt Dwarkin. “Deze ene aanslag gaat die dynamiek echt niet meer veranderen. Ook niet bij de zwevende kiezer.”

Toch zou het niet de eerste keer zijn dat een partij van buiten de landsgrenzen invloed probeert uit te oefenen op verkiezingen. De inbraak in e-mails van het Democratische partijkantoor in Washington, vermoedelijk uitgevoerd door Russen, is een voorbeeld. Ook de Fransen zouden vooral via Facebook overladen worden met nepnieuws, zeggen onderzoekers van het Oxford Internet Instituut. Macron zei dat de Russen zijn computers hebben gehackt.

De Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev schreef in zijn column in The New York Times dat we eraan moeten wennen dat verkiezingen in de toekomst op alle mogelijke manieren verstoord worden. Krastev verwacht dat allerlei partijen, variërend van eenzame hackers tot aan splintergroeperingen, het proces proberen te beïnvloeden.

“Maar laten we het nu niet overdrijven”, zegt Dwarkin. Dat de kiezers lang blijven zweven en uiteindelijk kiezen voor populisten, heeft niet te maken met dreigingen van buitenaf.

Kiezers voelen zich aangetrokken tot populistische kandidaten omdat ze zich buitengesloten voelen. Ze zien dat de elite wél rijker wordt, ze vrezen de komst van veel vluchtelingen. “De angst voor het verdwijnen van de culturele identiteit en voor economische achterstand heeft veel meer invloed op de zwevende kiezer dan acties van partijen van buiten”, zegt Dwarkin. Zeker in Frankrijk met drie niet-traditionele kandidaten hoog in de peilingen, gaat dat op.

Dat neemt niet weg dat het democratische systeem onder druk staat. Dwarkin: “De traditionele partijen dreigen te verdwijnen en de populistisch gekozen leiders rukken op.”

Met de komst van de Amerikaanse president Trump lijkt die populistische revolte bijna niet meer te stoppen. Maar ook dat kan anders uitpakken dan veel mensen denken. De populistische kandidaten in Europa hebben Trumps campagne gekopieerd en zijn nog radicaler geworden in hun standpunten. Krastev: “Marine Le Pen is ineens getransformeerd van een radicaal persoon die compassie toonde tot een strijder die zich inzet tegen het islamisme en globalisering. Dat is geen redelijk alternatief meer voor veel Europese kiezers.”

