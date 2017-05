Teeven heeft steeds weer de schijn tegen

Op het eerste oog lijkt topjurist Fred Teeven geknipt voor een baan bij de Raad van State: medewerkers van ’s lands belangrijkste adviesorgaan dienen maatschappelijk betrokken te zijn, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen te hebben en moeten zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken, zo valt te lezen in de wervingsteksten. Bij al die vereisten kan de oud-VVD-staatssecretaris na een lange carrière bij Justitie en in de politiek een vinkje zetten.

Teeven, dit voorjaar uit de Kamer vertrokken, heeft nooit openlijk uitgesproken een baan bij de Raad van State te ambiëren, maar de nieuwste mediastorm rondom zijn persoon helpt hem bij een eventuele sollicitatie in elk geval niet. Tegenover De Groene Amsterdammer zou hij zich hebben laten ontvallen dat hij tijdens Rutte-II bewust op de advocatuur heeft bezuinigd om zo meer verdachten achter de tralies te krijgen. Daarmee kreeg hij de advocatuur deze week op haar achterste benen.

Terwijl Teeven na zijn Kamerlidmaatschap op zoek is naar een nieuwe functie, zijn zijn opponenten in en buiten de juridische wereld er steeds als de kippen bij om Teevens woorden, acties en voornemens met zijn imago te rijmen. Toen de NRC begin dit jaar meldde dat het kabinet Teeven heeft voorgedragen als lid van de Raad van State, iets wat het kabinet officieel weersprak, twitterde SP-leider Emile Roemer: ‘Louche deal gesloten? Bonnetje kwijt? Dan schuift de VVD je naar voren als hoeder van onze rechtsstaat. Schaamteloos.’

Het lastige voor Teeven is: of hij de gewraakte uitspraken nou wel of niet heeft gedaan, de kwestie voedt hoe dan ook het beeld van hem als listige crimefighter die het vullen van gevangenissen laat prevaleren boven de rechtsstaat. En dat terwijl hij al het imago heeft dat hij de randen van de wet opzoekt en daar indien nodig overheen gaat, getuige de omstreden miljoenenschikking die hij als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Die zogeheten Teevendeal kostte hem in 2015 als staatssecretaris samen met zijn politieke baas minister Ivo Opstelten de kop.

Hoewel Teeven niet vies is een prikkelende stelling of provocatie, zint deze zaak hem niet. De VVD’er laat weten ‘achtergrondgesprekken’ met auteur Henri Beunders te hebben gevoerd, maar zegt niet van publicatie op de hoogte te zijn geweest. Hij voorziet ‘reputatieschade’ en overweegt juridische stappen. De Rotterdamse mediahoogleraar Beunders heeft de uitgetypte bandopname inmiddels aan diverse media verstrekt. Die komt goeddeels overeen met de gepubliceerde uitspraken.

Loslippigheid

Met het huidige welles-nietes is het moeilijk oordelen of Teevens woorden te vrij zijn geïnterpreteerd of dat Teeven zijn ontboezemingen in een bui van onbezonnen ijdelheid heeft gedaan. Bekend is dat de VVD’er zo al eens eerder zijn eigen glazen heeft ingegooid. Toen vorig jaar de burgemeesterspost in zijn geboortestad Haarlem vrijviel, midden in de politieke nasleep van de Teevendeal, liet hij zich ontvallen geïnteresseerd te zijn. Ogenblikkelijk werd een tegenpetitie gelanceerd en keerde zijn loslippigheid zich tegen hem.

“Mensen als Fred Teeven heb je echt verschrikkelijk hard nodig in dit land om de klootzakken te pakken die proberen de wet te lichten”, zei premier Mark Rutte anderhalf jaar geleden. Maar hoezeer de VVD ook achter de intern erg populaire Teeven blijft staan, de vraag is of zij het met zoveel steeds weer aantrekkende tegenwind aandurft om Teeven, indien hij (nog) in die functie geïnteresseerd is, voor te dragen voor de Raad van State. Dat prestigieuze instituut staat bekend als trekpleister voor onberispelijke, bedachtzame juristen van onbesproken gedrag. Dat imago zal vicepresident Piet Hein Donner niet graag te grabbel willen gooien. En anderszijds zal de VVD geen afwijzing willen riskeren.

