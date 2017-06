Sylvana Simons moet partijnaam Artikel1 veranderen

Volgens de rechter zorgen de op elkaar lijkende namen voor verwarring over de onafhankelijke positie van het kenniscentrum Art. 1.

Simons deed met haar partij Artikel 1 mee aan de verkiezingen maar haalde geen zetel in de Tweede Kamer. Ook bij deze politieke partij is de aanpak van discriminatie een van de speerpunten.

Dwangsom

Als de partij haar naam over een maand nog niet heeft gewijzigd, dan moet een dwangsom worden betaald van 1000 euro per dag met een maximum van 20.000 euro. Ook moet er over uiterlijk een week op de partijwebsite een tekst komen te staan met de aankondiging van de naamswijziging.

De rechtbank erkent dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor de partij. Toch weegt dit volgens de rechter niet op tegen inbreuk die is gemaakt op het merkrecht van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED), waar het kenniscentrum Art 1. deel van uitmaakt.