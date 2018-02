Sybrand Buma: ‘Ik vind gedwongen prostitutie echt een schande’

Amsterdam is niet bepaald de politieke thuisbasis van Sybrand Buma, CDA-leider. Zijn partij heeft op dit moment een enkel mager zeteltje in de 45 zetels tellende gemeenteraad van de hoofdstad. Maar vragen ze hem er als aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen debatteren, dan komt hij. Buma’s boodschap? “Mooi dat de mensen zich hier zo druk maken om de slavernij van honderden jaren geleden, maar kijk eens naar de hedendaagse slavernij.”

Buma praat met Trouw in de uren voor het debat in de Amsterdamse Balie, waar de meeste landelijke kopstukken hun campagnes beginnen. Hij heeft geen idee of zijn punt überhaupt over het voetlicht zal komen. Gaat het er vooral om de vraag ‘wie Amsterdam wint’, dan is hij niet bepaald een speler. Maar Buma wil Amsterdam wel iets onder de neus wrijven. Iets pijnlijks.

Slavernij

“In Amsterdam heerst een nieuwe moraal. Daar kun je goed en kwaad afmeten aan de vraag of je hard genoeg de slavernij en de overblijfselen daarvan bestrijdt. Daar speelt bijvoorbeeld een discussie over de naam van de Coentunnel. De sfeer is: als je nou de naam van die tunnel verandert, dan laat je in Amsterdam zien dat je dat hele slavernijverleden afzweert. Doe je dat niet, dan heb je vuile handen.”

Buma laat een dramatische pauze vallen. Dan komt het:

“Maar wat ik ongelooflijk hypocriet vind, is dat je dat doet terwijl in diezelfde stad onder je eigen ogen iedere dag honderden vrouwen onvrijwillig in de prostitutie zitten. Dat is dus slavernij.

“De cijfers liegen er niet om: het percentage dat gedwongen achter die ramen staat bevindt zich ergens tussen de 50 en 80 procent, het is niet eenvoudig vast te stellen. Stel je voor dat een onderzoek zou uitwijzen dat zelfs maar tien procent van de werknemers in de Amsterdamse haven onvrijwillig werkt. Als slaaf dus. Dan wordt toch morgen de directeur ontslagen, in het gevang gegooid en gaat die boel daar dicht?

'Ga je ook met je dochter naar de Wallen omdat te zien of ze daar wil werken? Nee dus.'

“Ik vind het dus echt een schande. Nederland heeft allemaal meningen over zijn verleden. We doen alles om kinderarbeid in Bangladesh te voorkomen. Maar onderwijl is er onder onze eigen ogen iedere dag opnieuw uitbuiting. Dan zegt men: ‘dat is vrijheid. Die vrouwen doen dat vrijwillig’. Nee, het is dwang.

“Ja, vraag je het die vrouwen, dan zeggen ze dat ze er het zelf willen. Maar het is niet zo. Een enkeling misschien, daar hoor je mij niet over. Maar 60 procent van de vrouwen in de prostitutie komt uit Oost-Europa. Meer dan 80 procent is van niet-Nederlandse afkomt. Zijn die vrouwen hier met een interrailkaartje gekomen? Nee, die zijn vaak onder valse voorwendselen uit de goot geplukt van Boedapest of weet ik het wat. Om hier te werken.”