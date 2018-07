Surinaamse politici willen meer van Blok dan alleen een mager excuus

Surinaamse politici reageren vol ongeloof op de in hun ogen niet-oprechte excuses van minister van buitenlandse zaken Stef Blok. Een week na de excuusbrief, blijft de kwestie de gemoederen in Suriname bezig houden.

Lees verder na de advertentie

"Het is aan de Nederlandse regering om het vuur te doven", reageert Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) op de excuusbrief van Blok. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken noemde Suriname een 'failed state' vanwege de multi-etnische bevolkingssamenleving.

Ruslands oppositiepartij NPS eiste onmiddellijk na de gewraakte uitspraken dat de Nederlandse minister tot de orde zou worden geroepen. De Surinaamse regering was dezelfde mening toegedaan.

Bloks aantijgingen vallen extra ongelukkig in Suriname omdat juist Nederland me­de­ver­ant­woor­de­lijk is voor de multi-etnische samenleving

De excuses kwamen er, maar het is niet voldoende, menen Surinaamse politici. Want Blok trok zijn uitspraken niet in. Hij schreef enkel in zijn brief dat hij dit 'niet had moeten doen', en sprak over 'ongelukkige illustraties'. Hij liet zich 'in te scherpe bewoordingen' uit.

"De Nederlandse regering moet met een krachtige verklaring aantonen dat het de mening van zijn minister niet deelt", zegt Rusland, die niet verwacht dat Blok zijn uitspraak nog zal intrekken. Volgens Rusland heeft de excuusbrief van Blok weinig waarde omdat hierin niet duidelijk wordt in hoeverre zijn excuses oprecht zijn. "Hij gaat niet concreet in op zijn uitspraken. Dat geeft ons een kijk in de gedachtengang van de minister", aldus Rusland.

Medeverantwoordelijk Het gaat hem niet zozeer om de uitdrukking 'mislukte staat'. Het is namelijk niet de eerste keer dat Suriname met deze term wordt omschreven. "Of Suriname een failed state is, daarover valt te discussiëren. Ons land kent veel problemen in de ontwikkeling, maar de bevolking is daar geen onderdeel van", stelt Rusland. Bloks aantijgingen vallen extra ongelukkig in Suriname omdat juist Nederland medeverantwoordelijk is voor de multi-etnische samenleving. "De uitspraken zijn een aanval op de essentie van ons bestaan, en die essentie is onze multi-culturaliteit", zei André Misiekaba eerder deze week in het Surinaams tv-programma 'Opinie'. Nederland heeft in het verleden juist bewust geprobeerd die bevolkingsgroepen uit elkaar te houden, betoogt Misiekaba, fractieleider van de Nationaal Democratische Partij die onder leiding staat van president Dési Bouterse. Na de onafhankelijkheid in 1975, is Suriname volgens Misiekaba juist uitgegroeid tot een 'little United Nations'. Vandaag de dag is de multiculturele samenleving dé grootste troef van Suriname, en daar pakt het graag internationaal mee uit.

Kansen ontnomen Maar het gaat de Surinamers meer dan om een schending van de trots. "De uitspraken kunnen gevolgen hebben voor onze relaties met het buitenland", stelt Rusland. Suriname is een vrij onbekend land voor de rest van de wereld. "Door Suriname weg te zetten als een mislukking omwille van haar multi-etnische bevolking, wordt ons land kansen ontnomen op een mogelijke samenwerking met andere landen", vreest Rusland. De oude generatie politici heeft het hier grotendeels voor het zeggen Chandrikapersad Santokhi De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), met traditioneel veel Hindostaanse aanhang en de grootste oppositiepartij in het huidige Surinaamse parlement, hield zich op de vlakte, op een algemene verklaring na. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi is genuanceerd over Bloks uitspraken. Hij schrijft ze toe aan mogelijke onwetendheid en stelt dat de huidige Nederlandse regering geen binding heeft met Suriname. De VHP'er kritiseert de Surinaamse regering vanwege teveel 'oude politiek'. Als voorbeeld wijst de zelf bijna 60-jarige Santokhi naar de 72-jarige president Dési Bouterse. "De oude generatie politici heeft het hier grotendeels voor het zeggen. Zij dragen ook nog steeds de historische bagage met zich mee", verklaart Santokhi, doelend op de onrustige periodes van politiek wantrouwen en diplomatieke breuken in de jaren tachtig tussen Nederland en Suriname. Het is daarom dat Santokhi de woorden van Blok relativeert. "Er zijn de afgelopen decennia veel uitspraken over en weer gedaan. De minister heeft zijn excuses aangeboden en de VHP neemt hier genoegen mee."

Minister gaat praten met Suriname Minister Stef Blok van buitenlandse zaken gaat in gesprek met de Surinaamse regering. Aanleiding is dat Suriname de excuses die hij maakte onvoldoende vindt. Wanneer dat gesprek zal plaatsvinden kon het ministerie gisteren niet zeggen. In een brief noemde Yldiz Pollack-Beighle, de Surinaamse ambtgenoot van Blok, deze week het excuus 'pover'. Zij wil niet alleen een gebaar naar de regering maar ook excuus aan de hele Surinaamse bevolking. Blok zei op een besloten bijeenkomst dat hij geen voorbeeld kent van een multi-culturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar groepen vreedzaam naast elkaar leven. Als iemand in het publiek Suriname noemt, reageert hij met de opmerking dat het land een 'failed state' is, waarmee in het algemeen wordt bedoeld dat er geen sprake is van democratie en een functionerende rechtsstaat.

Lees ook: Diversiteit een probleem? Niet in Amsterdam waar 188 nationaliteiten vreedzaam samenleven

Er zit een kern van waarheid in wat Stef Blok zei, aldus Gert Jan Geling . Meer diversiteit kan 'uiterst problematische consequenties hebben'.